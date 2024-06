Pallone e calcolatrice: i commercialisti di Palermo alla conquista della Coppa Italia

Rinata 10 anni fa su spinta di Salvo La Licata, l’ex factotum della squadra che nel 2000 ha vinto lo scudetto, e di Cesare Barbera, la squadra di calcio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Palermo, è approdata alle finali nazionali di Coppa Italia che si terranno a Trani dal 6 al 8 giugno prossimo.

Dopo 9 mesi tra allenamenti, torneo delle professioni, e partite di campionato, domani i ragazzi si imbarcano per Trani, città ospitante la final four. Si parte subito col derby con i cugini catanesi, sabato le finali.

“Siamo ormai un gruppo di 30 amici a cui, al di là dei risultati sportivi, sempre importanti e motore trainante per la continuità della squadra, piace stare insieme e condividere, dopo lo stress del lavoro, due ore serali di sano divertimento inseguendo un pallone”, queste le parole di Salvo La Licata, “la squadra è nata e continua a crescere, come motivo di aggregazione tra colleghi, anche dei paesi limitrofi, e come luogo per condividere insieme esperienze lavorative. L’aspetto goliardico, sia al campo che durante le trasferte, la fa sempre da padrone”.