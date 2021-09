Il Palermo Femminile perde in casa 2-0 col Cortefranca, Licciardi: "Giocato un brutto primo tempo"

Debutto casalingo amaro per il Palermo Femminile che al Pasqualino perde 2-0 contro la Cortefranca. Decisive per la squadra bresciana le reti di Vavassori nel recupero del primo tempo e di Picchi a metà della ripresa.

La coach rosanero Antonella Licciardi ha analizzato nel postpartita sul canale ufficiale della squadra l'andamento della partita: "Primo tempo sottotono - ha spiegato - abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco pressando senza la nostra consueta aggressività e abbiamo concesso varie occasioni: in una di queste abbiamo preso gol allo scadere con un imbucata sul filo del fuorigioco. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione caparbia, per certi versi disordinata ma molto attente nella riconquista della palla, concedendo qualche ripartenza ma rischiando poco tranne il secondo gol, anche se lì c’è da rivedere la posizione dell’attaccante. Salviamo comunque il secondo tempo in cui abbiamo dato segnale di aver capito questa categoria che è una categoria difficile alla quale ci stiamo abituando".

L'allenatrice del Palermo ha spiegato di vedere nell'approccio alla ripresa da parte delle giocatrici il punto da cui ripartire in vista dell'ostica trasferta friulana del prossimo turno contro il Tavagnacco: "Da lunedì dobbiamo ripartire da questa reazione. "Aver giocato meglio il secondo tempo e non il primo ci fa capire che il problema non è sulla corsa ma sulla fisicità dove soffriamo parecchio anche per una questione di stazza. Ritrovare le nostre giocate veloci sul campo ci può aiutare molto. Lunedìì ripartiamo da una settimana importante contro il Tavagnacco che è una squadra di categoria. Sarà difficile come tutte le partite: dobbiamo andare lì compatte, con la giusta determinazione per cominciare a fare punti".