Promozione, buona la prima fuori casa per il Resuttana San Lorenzo: Partinicaudace battuto 2-0

Dopo il successo del doppio turno in Coppa Italia il Resuttana San Lorenzo vince anche la prima in campionato. La squadra di Filippo Chinnici ha infatti sconfitto al campo San Salvatore il Partinicaudace per due reti a zero rilanciando ancora le sue ambizioni di vertice per il girone A di Promozione.

Fondamentale nell'ottica del successo finale il contributo dell'attaccante Marco Clemente che ha deciso il match realizzando una doppietta. Il gol del vantaggio è arrivato nel primo tempo con un tiro in mezza rovesciata su un rinvio della difesa. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con Clemente che ha finalizzato un suggerimento del fratello Giampiero.

La squadra nerorosa porta dunque a casa una partita complicata contro un avversario che si è dimostrato arcigno e determinato vendendo cara la pelle. Il modo migliore per arrivare alla prossima partita in programma tra sette giorni a Misilmeri contro il Fulgatore.