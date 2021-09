Promozione, due innesti di esperienza per il Partinicaudace

La società neroverde ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Daniele Di Maria e dell'attaccante Davide Parisi. Confermato in difesa Nino Celestra

Il Partinicaudace ha annunciato nel suo profilo Facebook tre nuove operazioni di mercato a completamento dell'organico che ha iniziato scorsa settimana il campionato di Promozione. I neroverdi hanno infatti ingaggiato il centrocampista Daniele Di Maria e l'attaccante Davide Parisi.

Classe 1978 Di Maria é reduce dall'esperienza al Castellana Sicula e nella sua lunghissima carriera ha vestito tra le altre le maglie di Nissa, Akragas, Monreale, Canicattì e Gela giocando in Serie C, D ed Eccellenza. Per Davide Parisi si tratta invece di un ritorno al Partinicaudace visto che ha già vestito la maglia neroverde nella seconda parte della stagione 2011/2012. Classe 1983 Parisi ha giocato l'ultima stagione con il Resuttana San Lorenzo vestendo nel decennio appena trascorso anche le maglie di Balestrate, Parmonval e Dattilo.

Il club partinicese ha anche annunciato la riconferma in difesa di Antonino Celestra che torna a disposizione della squadra dopo aver avuto diversi guai fisici che lo hanno condizionato nella stagione precedente.