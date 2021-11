Calcio: per le ragazze del Cus Palermo under 16 amichevole a Montelepre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Piccole calciatrici crescono al Cus Palermo. La scuola calcio di elite, prima della pandemia, aveva iniziato a sviluppare un progetto in rosa. Poi l’emergenza Covid 19 a marzo 2020 ha bloccato tutto. Dalla stagione sportiva 2021/22 le ragazze della squadra Under 16 hanno ricominciato ancora più cariche di prima, più vogliose di continuare il loro percorso calcistico. Ieri mattina le giocatrici hanno disputato la seconda amichevole stagionale, la prima in trasferta, al Don Pino Puglisi Montelepre accompagnate dal direttore sportivo Andrea Bruno, punto di riferimento e leader preziosissimo all’interno del Cantieri Cus Academy.

Il Cus Palermo ha esordito in un allenamento congiunto sul bel sintetico di Montelepre con gli amici della Vigor CP del presidente Natale Cucchiara (ringraziandoli per l’ospitalità), vivendo una bellissima giornata di sport insieme alle famiglie presenti in tribuna, anche se non tutte hanno potuto seguire la squadra causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Le ragazze del Cus hanno giocato con grande personalità e carattere al cospetto della squadra locale che milita nel campionato di Eccellenza regionale, tenendo bene il campo con autorità e disputando una buona gara, grazie alle ottime indicazioni del bravo ed esperto mister Antonino Sammaritano. Sicuramente se questo splendido gruppo di ragazze continuerà a lavorare con umiltà e sacrificio come sempre, il futuro sarà più che roseo.