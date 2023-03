Calcio, nasce a Palermo la Nazionale del Mediterraneo: l'esordio il 3 giugno a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sport e solidarietà. Un connubio inscindibile che l’Associazione Sportiva Dilettantistica POL di Palermo avvalorerà il prossimo 6 aprile, in occasione della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”, con l’annuncio della nascita ufficiale della “Nazionale del Mediterraneo” di calcio.

L’idea fa parte del progetto internazionale “Seeds of Peace” siglato il 21 settembre del 2018 al Senato della Repubblica in occasione della “Giornata Internazionale della Pace”. Qui in Sicilia la sede principale della Nazionale il cui scopo sarà di dare un contributo ad aumentare il livello del dialogo e la cooperazione nel bacino del Mediterraneo al fine di operare in favore del processo di pace, sviluppo e comprensione tra Ambasciate, considerando che le differenze territoriali, culturali e tradizionali possono diventare di fatto, ponti di reciproco rispetto e incontro e non solo mura di divisione.

“In questo, i valori universali dello sport, dell’arte, della musica e del multiculturalismo che promuoviamo, sono di per sé, volano di valori e di reciproco dialogo - affermano in coro Rosa Russo e Christelle Ollandet (nella foto), rispettivamente rappresentante ufficiale e vice presidente dell’Asd Pol. - Lo sport, quale linguaggio universale, riesce ad attirare partecipanti, spettatori e volontari a prescindere da barriere nazionali, religiose, culturali, socio-economiche o politiche. Come conseguenza, possiede la capacità di unire le persone”.

Ricco il planning degli impegni della “Nazionale del Mediterraneo”. Si parte il 16 maggio, in occasione della “Giornata Mondiale del vivere insieme in pace”, quando presso il centro sportivo della ASD Fincantieri a Palermo, si svolgerà un torneo calcistico tra scuole calcio e comunità straniere del capoluogo isolano. Il 21 maggio, in occasione della “Giornata internazionale per la diversità culturale”, presso il Comune di Ficarazzi, è in programma una giornata di sport, cultura e incontri. La stessa giornata promossa annualmente da Papa Francesco e che vorrà essere un’occasione di interscambi culturali.

Il 3 e 4 giugno, in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport”, a Roma esordio ufficiale della Nazionale del Mediterraneo che tra i ranghi annovera un ventaglio di ex giocatori professionisti e dilettanti di tutte le nazionalità. Tra le file degli ex giocatori italiani, ci saranno Ciccio Galeoto, Elvis Abbruscato, Ciro Capuano e l’ex centrocampista del Cagliari, Claudio Pani. L’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale è stato affidato all’allenatore professionista Uefa Pro, Ignazio Argiolas, docente di Tecnica calcistica con un bagaglio d’élite tra le attività Uefa internazionali svolte in mezzo mondo.

Fortemente voluto come commissario tecnico della Nazionale, si ritroverà al fianco uno staff di primissimo grido, quali medici dello sport, fisiologi, preparatori atletici e Team Manager tra questi l’allenatore professionale Uefa-Pro, Raimondo Piras. La Nazionale del Mediterraneo sarà costituita da 5 dipartimenti (Sport, Cultura, Arte, Musica e Relazioni istituzionali internazionali) e realizzerà, in diverse città italiane e nei Paesi che si affacciano nel Mediterranei, un vero e proprio Movimento Accademico Culturale lavorando a stretto contatto con istituzioni di categoria e tantissimi giovani. Membro ufficiale del Dipartimento Cultura Soumaya Bourougaaoui, docente e referente per l'Istituto di Studi Umanistici di Sbeitla-Università di Kairouan in Tunisia. Al suo fianco Stefania Berritella e Maria Luisa Morici mentre per il dipartimento Relazioni istituzionali internazionali opereranno Ermenegildo Rossi e Chiara Cavalieri (Rapporti all’estero con l’Egitto). Per ulteriori info: mov.mediterraneo@libero.it