Calcio, la squadra dei magistrati di Palermo al torneo Nazionale Anm

Dal 25 al 28 aprile, Montesilvano ospita il prestigioso Torneo Nazionale Anm di calcio a 8, sui campi del centro sportivo Vestina nella città adriatica in provincia di Pescara. L’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) promuove questo evento sportivo, che vede la partecipazione di 13 squadre provenienti da tutte le zone d’Italia. Le formazioni partecipanti rappresentano l'Abruzzo, Cagliari, Catania, Catanzaro, MarchEmilia, Milano, Napoli, Palermo, Puglia-Messina, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino. I migliori giocatori provenienti dalle magistrature di tutta Italia si sfideranno in un contesto di fair play e sportività.

Nelle file della squadra dell’Anm di Palermo, tra i protagonisti in campo, spicca la presenza di Manfredi Borsellino, figlio del noto magistrato Paolo e del portierone il Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca. La loro partecipazione aggiunge un significato speciale al torneo, portando avanti il ricordo e l’eredità dei magistrati Falcone e Borsellino, simboli della lotta alla mafia e al crimine organizzato.

La squadra dell’Anm di Palermo, oltre a competere con determinazione e passione, indossa con orgoglio la maglia che porta impressa proprio l’iconica immagine di Falcone e Borsellino, i due eroi assassinati nel 1992. Nella partita inaugurale di ieri la squadra si è imposta con un secco 1-0 sulla squadra di Salerno, con gol di Hamel al 19'. L’evento non è solo un’occasione per celebrare lo sport e la competizione sana, ma anche per ricordare il coraggio e l’impegno dei magistrati italiani nel contrastare ogni forma di criminalità e nell’affermare i valori della legalità e della giustizia