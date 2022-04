Calcio giovanile, i pulcini palermitani si sfidano nella Spring Football Cup

Si è disputata lo scorso weekend la prima edizione della Spring Football Cup, torneo autorizzato Figc rivolto alla categoria Pulcini 2011-2012 e organizzato da "La Foto Sportiva". Due giorni di divertimento e agonismo sui campi Panormus, Le Siepi e Sparta Village di Palermo con più di 200 bambini protagonisti nelle 39 partite disputate.

Squadre provenienti da Palermo e provincia, ma non solo vista la partecipazione anche dell'Accademia Sport Trapani che è arrivata fino al triangolare finale insieme alla Fortitudo Bagheria e alla Panormus.

La Spring Football Cup è stato il primo appuntamento dei Tornei La Foto Sportiva nel corso della stagione 2021-2022. Dal 23 al 25 aprile si tornerà in campo per la Topolino Cup, dedicata alla categoria 2010. Poi il clou con la Sicily World Cup (20-22 maggio) per gli Esordienti 2009 e, infine, la quinta edizione della Coppa Campioni (9-12 giugno) che quest'anno si giocherà su campi a 11 con i Giovanissimi 2008 protagonisti.