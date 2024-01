Calcio giovanile, il Palermo under 16 supera l’Empoli e pone fine all’imbattibilità dei toscani

Grande impresa del Palermo Under 16 allo Sporting Village di Tommaso Natale: i rosanero battono 4-3 l’Empoli, capolista del girone C e squadra imbattuta da oltre 2 anni in campionato.

Una partita ricca di colpi di scena che ha emozionato il pubblico presente, anche quello di fede toscana, accorso sugli spalti numeroso.

L’Empoli ha sofferto il gioco e l’intensità dei rosanero: i ragazzi di Sanfilippo sono stati capaci di ribaltare e vincere una partita in cui per ben 3 volte si erano trovati in svantaggio.

Dopo dieci minuti l’Empoli passa in vantaggio con la rete di Busiello, lesto su una palla vagante ad inserirsi tra due difensori rosanero.

Immediata reazione del Palermo, che trova il pareggio dopo 3 minuti con Ciani, rapido nel ribadire a rete una precedente conclusione di Ribaudo a botta sicura, salvata miracolosamente sulla linea da un difensore dell’Empoli.

Nella ripresa al 51’ i toscani tornano in vantaggio: Blini conquista palla all’altezza del cerchio di centrocampo, appoggia su Zanaga che approfitta di un errato tocco del centrale di destra rosanero, la punta azzurra si presenta in area e non lascia scampo insaccando la palla alla sinistra del portiere.

Sanfilippo effettua diversi cambi per ridare verve ai suoi e proprio con un subentrato, Nicolosi, trova il pareggio grazie ad un tiro dai 30 metri su cui ampie responsabilità sono da attribuire al portiere dell’Empoli.

I toscani, però, tornano ancora avanti con Busiello, che al minuto 77’ mette in rete di testa all’altezza dell’area piccola.

I padroni di casa non mollano e pochi minuti dopo trovano nuovamente il pareggio: è il difensore Davide Federico a trovare la zampata vincente e portare il Palermo sul 3-3.

Negli ultimi istanti di gioco, però, spazio ad altre emozioni: i rosanero, infatti, trovano una clamorosa rete che regala il successo.

Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Profeta contende palla ad un difensore dell’Empoli che non riesce a spazzare, sulla sfera si avventa Pace e con un tiro di grande potenza e precisione mette la palla all’incrocio della porta avversaria.

Nei restanti 7 minuti di recupero l’Empoli di Davide Moro prova con orgoglio a trovare il pari ma non riesce a rendersi pericoloso. L’arbitro fischia la fine ed il Palermo trova una grandissima vittoria che lo rilancia in classifica e soprattutto mette fine all’imbattibilita’ della classe 2008 dei toscani, in campionato, che durava da oltre 2 anni.