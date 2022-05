Calcio giovanile, la Asd Fincantieri conquista il titolo regionale allievi under 16

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'asd Fincantieri vince il titolo regionale under 16 con il pari interno contro la Meridiana Etna Soccer, per i ragazzi del duo Adeola-Costanzo la rete nella prima frazione di giuoco con la zampata vincente di Simeon Taormina. Nella ripresa buona la gestione del match da parte dei cantierini, in pieno recupero arriva il pari su una sfortunata deviazione in area che batte l'incolpevole Di Salvo. Poi dopo 7 minuti di recupero, al triplice fischio finale si scatena la festa finale per una meritata vittoria dell'Asd Fincantieri grazie alla migliore classifica. Un trionfo più che meritato al termine di una stagione stupenda,perfetta con la vittoria del Girone B del campionato Allievi e del prestigioso torneo internazionale Sicily Football Cup.

"E' la ciliegina sulla torta - si legge in una nota - per un gruppo fantastico, solido, unito: da capitan Kevin Di Maggio e a tutti i suoi compagni di squadra, ragazzi ben allenati dal duo tecnico Davide Adeola-Fabrizio Costanzo e grazie all' ottima programmazione iniziata a Luglio 2021 dalla dirigenza con a capo il presidente Sebastiano Calì".

Fonte: Andrea Diel, comunicazione Cantieri Cus Academy