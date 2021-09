Eccellenza girone A, i risultati della seconda giornata: il Cus strappa un punto a Casteltermini

Si sono concluse le sfide del girone A di Eccellenza che hanno visto impegnate le squadre palermitane in una seconda giornata che ha visto ben due derby di provincia. A Marineo Oratorio San Ciro e San Giorgio e Parmonval pareggiano per 1-1: per i biancorossi è il secondo pari consecutivo; primo punto stagionale per la squadra di Mondello non senza qualche rimpianto per il rigore sbagliato da Tarantino.

Secondo pareggio consecutivo anche per il Cus Palermo che in trasferta contro il Casteltermini pareggia 1-1. Al vantaggio dei granata firmato da Bucceri nel primo tempo i giallorossi hanno risposto nella ripresa con la rete segnata da Russo.

Nell’altro derby buona la prima per mister Utro sulla panchina della Don Carlo Misilmeri che vince fuori casa contro Monreale per 2-0 conquistando i primi punti della stagione: i biancazzurri restano invece fermi a un punto.

RISULTATI ECCELLENZA PALERMITANE

Casteltermini-Cus Palermo 1-1: 31’ Bucceri; 66’ Russo

Monreale- Don Carlo Misilmeri 0-2: 6’ Mondino, 74’ Di Giuseppe

Oratorio San Ciro e San Giorgio-Parmonval 1-1: 21’ Rama; 66’ Serio

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE A/2° GIORNATA

Castellammare 6, Akragas 4, Mazara 4, Nissa 4, Enna 4, Mazarese 4, Canicattì 4, Don Carlo Misilmeri 3, Cus Palermo 2, Oratorio San Ciro e Giorgio 2, Parmonval 1, Monreale 1, Sciacca 1, Casteltermini 1, Pro Favara 0, Dolce Onorio Marsala 0