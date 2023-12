Calcio a 5 Csi, vincono gli under 12 della Mediatrice, rinviata la gara degli under 8

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella categoria under 8, il match Mediatrice-Maria SS delle Grazie è stato rinviato a data da destinarsi. Gli azzurrini di coach Luca Vivirito dunque a riposo e con una gara da recuperare.

Nella Categoria under 10, la squadra di coach Samuele D’ Arrigo scenderà in campo nel posticipo di giovedì 21 dicembre sul campo del Mater Ecclesiae, inizio gara ore 18.15.

Nella categoria under 12 vittoria per 11-2 in trasferta al Geodetico di Sferracavallo contro l’Oratorio SS Cosma e Damiano grazie alle vena prolifica del bomber Riccardo Scaccianoce che sigla ben sei reti, alla tripletta di Gabriele Porcaro e ai gol di Giovanni Baiamonte e Fofò D’Alessandro.

Nella categoria Rgazzi sconfitta 10-7 per la Mediatrice di coach Errera nella difficile trasferta del big match dell’Arenella contro il S. Antonio Da Padova. La nostra formazione in vantaggio 6-3 nel primo tempo giocando bene e in piena emergenza con un sol cambio in panchina, deve arrendersi nella ripresa 10-7 alla forte compagine di casa . In rete per gli azzurri di Villatasca grazie alla tripletta di Flavio Lo Coco, alla doppietta di Samuele Basile e ai gol di Cirrincione e Antonio Puleo.

Infine nella categoria Allievi, non si è disputata la gara con l’Asd Il Giaguaro per per mancata presentazione dell'avversario. La decisione ufficiale adesso spetterà al giudice sportivo.