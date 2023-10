Palermo C5 tutto cuore e carattere: i rosanero stendono 3-1 l'Akragas e balzano al secondo posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a5 si impone 3-1 sull'Akragas Futsal tra le mura amiche di un Pala Don Bosco letteralmente colorato di rosanero. Brivido sul finale ma successo netto per la squadra guidata da coach Lo Piccolo che, trascinata da un super Daricca, domina l'incontro e vola al secondo posto del girone A della serie C1.

Primo tempo

Il Palermo C5 parte subito forte e, dopo appena 5', passa in vantaggio con bomber Daricca abile a sorprendere l'estremo difensore avversario piazzato malissimo. L'Akragas prova a reagire ma le sortite offensive della compagine ospite sono stroncate sul nascere dal grande agonismo messo in campo dai giocatori rosanero. La prima frazione si chiude con un'ottima circolazione di palla dei padroni di casa che consente al Palermo Calcio a5 di andare all'intervallo sull'1-0.

Secondo tempo

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: il Palermo C5 si proietta con veemenza in avanti trovando, dopo pochi minuti, il raddoppio sempre con il solito Daricca che spacca la porta avversaria dopo una sublime combinazione con Saviano. La squadra rosanero sembra essere assoluta padrona del campo come testimoniano le tantissime occasioni da rete create e i due pali colpiti. Ma la partita è tutt'altro che finita: a 4' dal triplice fischio, infatti, l'Akragas trova la rete del momentaneo 2-1 firmata da Zambuto, gol che riapre clamorosamente una gara sino a quel momento dominata dal Palermo calcio a 5.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa il "ministro della difesa" Marretta: il capitano rosanero, nell'ultimo assalto del Palermo, vede il portiere dell'Akragas fuori dai pali e, con un pizzico di fortuna, spazzando la sfera dalla propria area di rigore, trova la rete del definitivo 3-1. Vittoria di cuore e carattere del Palermo Calcio a 5 che, in virtù di questi 3 punti, balza al secondo posto in classifica. Prossimo impegno della squadra rosanero in programma sabato 14 ottobre, derby contro l'Athletic Club Palermo.