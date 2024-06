Calcio a 5 Csi, per le formazioni dell'Asdc Con Paolo si prospetta un finale di stagione interessante

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per le formazioni dell'Asdc Con Paolo si prospetta un finale di stagione interessante. Nella Categoria Under 8 i piccoli calcettisti allenati da coach Daniele Corsino si sono qualificati già per la finalissima e se la vedranno contro Maria SS Delle Grazie sabato 29 giugno alle ore 16 al Cus Palermo.

La formazione Under 10 di David Giordano ai Quarti di Finale ha già giocato e vinto 9-1 in trasferta e 6-5 ai rigori in casa contro Asc Prospettive Nuove. In Semifinale nel match di andata la compagine della Presidentessa Enza Fidicaro ha ceduto 4-1 ai Leoni contro Mater Ecclesiae.

Sabato 22 alle ore 18.30 return match sul sintetico di via Montecarlo, c’e’ bisogno della remuntada per conquistare la finalissima. La formazione Under 12 di Massimo Adragna già qualificata in semifinale, gara unica contro il San Domenico Bagheria in campo neutro all’ Oratorio San Gabriele martedi’ 25 Giugno ore 16.30.

La Squadra Ragazzi già qualificata alla Semifinale di martedi’ 25 Giugno alle ore 17.30 all’ Oratorio San Gabriele contro la vincente del Girone B dei Play-off. Infine nella Categoria Open, il roster di coach David Giordano a quota nove punti in sette gare disputate, con tre vittorie e quattro sconfitte , nell’ultimo turno trasferta venerdi’ 21 alle ore 21 all’Alfa Club contro Mater Ecclesiae per cercare di raggiungere il terzo posto in graduatoria.