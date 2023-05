Il Città di Palermo conquista la serie A2: il capoluogo torna nell'olimpo del calcio a 5 dopo 16 anni

Lo scorso 16 aprile, grazie al pareggio per 2-2 ottenuto nella sfida contro il Mascalucia, il Città di Palermo calcio a 5 è stato matematicamente promosso in Serie A2. Bastava un punto ai rosanero per agguantare la promozione e così è stato nel derby siciliano con l’altra squadra già promossa nella seconda serie del massimo campionato italiano di calcio a 5. I ragazzi guidati da mister Cappello hanno disputato un’annata straordinaria, riportando dopo 16 anni una squadra palermitana nel campionato di Serie A di calcio a 5.

“La promozione non è un risultato inaspettato – ha dichiarato a PalermoToday il vicepresidente della società, Paolo Picone – già dalla sconfitta nella finale playoff dello scorso anno avevamo iniziato a programmare questa stagione. Abbiamo acquistato due calciatori stranieri, due ragazzi spagnoli, per la prima volta nella nostra storia. La squadra è stata notevolmente rafforzata, anche se ci sono stati diversi infortuni durante il campionato. Abbiamo cominciato bene, con diverse vittorie consecutive. Poi a gennaio abbiamo avuto un blackout ed è il terzo anno di fila che all’inizio del nuovo anno andiamo in sofferenza. Siamo stati bravi, però, a fare quadrato intorno al mister e a ricompattarci. La vittoria più importante è arrivata in casa contro il Messina: lì c’è stata la svolta perché abbiamo incrementato il vantaggio su una nostra diretta concorrente. La A2 è una categoria di livello alto - ha concluso il dirigente - il nostro obiettivo sarà quello di mantenere questo prestigioso traguardo raggiunto”.