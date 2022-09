Il cuore napoletano dei palermitani Calaiò e Aronica: progetto per i giovani di Secondigliano

Due palermitani rimasti nel cuore della gente di Napoli. Un rapporto rimasto immutato nonostante il passare del tempo. E domani Calaiò e Aronica saranno protagonisti a Secondigliano per un progetto rivolto ai giovani del quartiere partenopeo.

Sarà presentato infatti martedì 20 settembre alle ore 18 in piazza Luigi Di Nocera a Napoli, il progetto della Associazione sportiva dilettantistica Secondigliano. Testimonial dell'iniziativa saranno Emanuele Calaiò, ex attaccante con 174 presenze e più di 32 gol in serie A che sarà presente fisicamente sul posto con la dirigenza e, in collegamento da Palermo, Salvatore Aronica, ex difensore con 264 presenze in serie A.

Il progetto comincerà ufficialmente nella seconda metà di ottobre e utilizzerà il calcio come strumento per il cambiamento sociale con l'obiettivo di aiutare i giovani a diplomarsi, laurearsi, a formare una propria coscienza civica e a diventare protagonisti in positivo della comunità locale e cittadina. Oltre alla parte di supporto didattico dedicata agli studenti in difficoltà, sono previste attività laboratoriali, eventi culturali e ambientali che tenderanno a sviluppare la crescita civile e a valorizzare il capitale umano della comunità. Sin dalla fase iniziale, il progetto si avvarrà della collaborazione - tra le altre - di alcune parrocchie locali e di altri partner istituzionali e commerciali che hanno a cuore il territorio.