Palermo, esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cagliari: debutto il 12 agosto in trasferta

Adesso è davvero ufficiale: la stagione 2023-2024 del Palermo inizierà a Cagliari. I rosanero esordiranno contro la squadra allenata da Claudio Ranieri il 12 agosto, alle 21,15, nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Alla Unipol Domus, dunque, l'avvio della nuova annata per gli uomini di Corini. Il tabellone della competizione è stato pubblicato dalla Lega serie A. La gara godrà, come comunicato anche dal club di viale del Fante, di copertura televisiva in chiaro: sarà possibile infatti seguire il match in diretta su Italia 1.