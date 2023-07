Palermo, esordio in Coppa Italia a Cagliari: sulla strada dei rosanero potrebbe esserci il Milan

Adesso è davvero ufficiale: la stagione 2023-2024 del Palermo inizierà a Cagliari. I rosanero esordiranno contro la squadra allenata da Claudio Ranieri il 12 agosto, alle 21,15, nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ai sedicesimi ci potrebbe essere l'Udinese da affrontare e se le cose dovessero mettersi bene il Palermo potrebbe giocare un big match d'altri tempi con il Milan di Pioli agli ottavi.

Alla Unipol Domus, dunque, l'avvio della nuova annata per gli uomini di Corini. Il tabellone della competizione è stato pubblicato dalla Lega serie A. La gara godrà - come comunicato anche dal club di viale del Fante - di copertura televisiva in chiaro.

Dove vedere la Coppa Italia 2023-2024 in diretta tv e streaming

La Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 sarà trasmessa interamente dalle reti Mediaset, come già successo nella scorsa stagione. Due in canali a disposizione per la diretta tv delle partite, Italia 1 e il Canale 20, con le gare che verranno calendarizzate sui due canali di volta in volta. Per lo streaming sarà attivo il servizio gratuito Mediaset Infinity, la visione della Coppa Italia sarà quindi ancora una volta totalmente gratuita.