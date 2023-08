Vigilia d'inizio stagione per il Palermo, ecco chi scenderà in campo per il debutto a Cagliari in Coppa Italia

Prima vigilia della stagione per il Palermo di Eugenio Corini: domani sera, alle 21.15, il Palermo debutterà in Coppa Italia contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena. I rosanero affronteranno in campo i sardi allenati da Claudio Ranieri, mentre il duello prosegue sul tavolo delle trattative: Matteo Prati, centrocampista della Spal, è conteso proprio dalle due società.

Ai microfoni del club di viale del Fante ha parlato Eugenio Corini, che ha confermato il pieno recupero di Soleri, Mancuso e Valente. “In questa settimana a Veronello abbiamo lavorato bene, in un centro adeguato, svolgendo una preparazione ottimale. Ci siamo concentrati su dei principi tecnico-tattici - ha detto il Genio - cercando di recuperare alcuni giocatori che venivano da alcuni acciacchi. Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, Aurelio lo valuteremo dopo Bari: l’obiettivo è farlo rientrare al meglio della condizione atletica”.

Corini ha poi ribadito tutta la propria stima per Claudio Ranieri, come già aveva fatto nella scorsa stagione. “Il Cagliari è una squadra importante - ha sottolineato l’allenatore rosanero - ha un allenatore di grandissima qualità. Sappiamo che sanno modulare diversi sistemi di gioco, dunque sarà un test significativo per prepararci al meglio al debutto in campionato. Ranieri è una persona che ha tutta la mia stima: ha fatto una grande carriera da giocatore e un percorso straordinario da allenatore. Ha ancora fame, lo ha dimostrato lo scorso anno vincendo i playoff”.

Il test di domani sera, che sarà trasmesso in chiaro su Italia1, sarà importante anche in vista del debutto in campionato contro il Bari: i rosanero apriranno la serie B 2023-24 al San Nicola, venerdì prossimo. “Vogliamo fare una grande partita - ha aggiunto Corini - passare il turno e prepararci al meglio all’inizio del campionato. Troveremo uno stadio pieno, con una tifoseria che spingerà molto. È quello che ci serve per prepararci al match contro il Bari”.

Chiusura dedicata al centro sportivo di Torretta, che da lunedì accoglierà i ragazzi di Corini: “Lunedì, finalmente, entreremo nel nostro centro sportivo a Torretta: un asset fondamentale per la struttura del Palermo. Abbiamo grande voglia ed emozione nell’entrare nella nostra nuova casa - ha concluso il Genio - sono sicuro che il centro sportivo sarà un grande valore aggiunto per la nostra società”.

Nell’elenco dei convocati per la sfida di Cagliari non figura Jeremie Broh: la società di viale del Fante ha ufficializzato il suo trasferimento in prestito al Sudtirol. Sempre sul fronte uscite, Silipo ceduto a titolo definitivo al Monterosi Tuscia.

Le probabili formazioni

Ranieri deve rinunciare a Lapadula, Rog, Mancuso, Desogus e Pereiro. Nel Palermo out Aurelio, probabile inizio dalla panchina per Di Mariano.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou, Di Pardo; Luvumbo, Pavoletti.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Damiani.

Le curiosità del match

E' la terza volta che il Palermo affronta in trasferta in coppa Italia il Cagliari. La prima volta nella stagione 2017-18, la seconda sfida nella stagione successiva, 2018-19. Il risultato più ricorrente nelle recenti sfide tra Palermo e Cagliari è il 2-1 casalingo. Pavoletti ha segnato al Palermo con quattro maglie diverse: Varese, Sassuolo, Genoa e Cagliari. L’ultima vittoria del Palermo a Cagliari risale alla stagione 2014-15: 0-1 il risultato finale, rete di Vazquez. Quel blitz esterno sancì la retrocessione dei sardi in serie B. Chi passa il turno domani sera affronterà ai sedicesimi, sempre in gara secca, la vincente del match tra Udinese e Catanzaro.