Coppa Italia, finale pazzesco a Cagliari: il Palermo perde al 123' dopo aver pareggiato al 121'!

Il Palermo esce sconfitto, dopo i tempi supplementari, dalla Unipol Domus Arena di Cagliari: la squadra di Ranieri batte 2-1 gli uomini di Eugenio Corini. Un finale di gara pazzo, con due reti in due minuti. Dopo il pari nei tempi regolamentari, al minuto 100 Dossena porta in vantaggio i sardi con un colpo di testa, poi il pari di Soleri al 120' con una bella incornata. Nel recupero, però, i rosanero si fanno beffare: al 123' Di Pardo riesce a battere nuovamente Pigliacelli, sfruttando bene un cross di Luvumbo. Una prestazione complessivamente positiva per gli uomini di Corini, che hanno sviluppato una buona manovra offensiva.

Nella prima frazione di gara, in particolare, il Palermo ha creato diverse occasioni da gol, tutte neutralizzate da un grande Radunovic. Pavoletti ha fallito un calcio di rigore nei primi 45', parato da Pigliacelli. Dopo l’uscita dal campo di Stulac, arrivata al 63’, il Palermo ha fatto maggiore fatica nel trovare spazi e geometrie, perdendo anche quell’ordine nel giro palla che aveva contribuito a mantenere un certo equilibrio in campo. Lucioni ha disputato una grande partita, con chiusure preziose sino alla fine; Vasic ha confermato quanto di buono fatto vedere nel ritiro in Trentino Alto Adige.

Le scelte iniziali

Corini si affida al tridente Insigne-Brunori-Di Mariano, in difesa Mateju è il terzino destro, a sinistra confermato l’adattamento di Ceccaroni. Stulac in cabina di regia, con Gomes e Vasic ai lati. Nel Cagliari Ranieri schiera il classico 4-4-2, con Pavoletti e Oristanio in attacco.

Il Palermo parte con grande sicurezza nel fraseggio e nei cambi di gioco: al 4’ bella occasione creata da Brunori, che con un numero di tacco si libera del diretto marcatore e con il destro conclude verso la porta. Bella parata di Radunovic, che nega la prima gioia stagionale al capitano rosanero.

I rosanero sono ben messi in campo, provano a giocare un buon calcio; il Cagliari cerca ampiezza sulle fasce, nel tentativo di allargare le maglie avversarie. Al 16’ Oristanio sfiora il vantaggio, destro alto sopra la traversa.

Cinque minuti dopo Marinelli assegna calcio di rigore, piuttosto dubbio per la verità, dopo aver rivisto al monitor, su chiamata del Var, il fallo di mano in area di Mateju: impossibile spostare il braccio per il giocatore rosanero.

Dal dischetto va Pavoletti che si fa ipnotizzare da Pigliacelli, bravo ad intuire l’angolo scelto dal bomber sardo, poi Lucioni chiude sulla ribattuta e la palla va sul palo: gli uomini di Corini si salvano. Il Cagliari prende molto campo, il Palermo prova a giocare di rimessa. Stulac si rende pericoloso con due conclusioni: prima su calcio di punizione, poi con un mezzo esterno che termina a lato della porta sarda. Al 46’ Gomes prova il gran gol a giro, ancora Radunovic miracoloso. Il portiere si ripete su Vasic, che in acrobazia sfiora un gol straordinario. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-0.

La ripresa e i supplementari

Ad inizio ripresa colpo di testa pericoloso di Vasic, ottimo negli inserimenti: palla fuori di poco.

Al 58’ primi cambi per Ranieri: dentro Luvumbo per Azzi e Deiola per Nandez, tra i migliori dei sardi. Corini al 63’ manda in campo Saric, esce Stulac.

Il Cagliari presidia costantemente la metà campo dei rosanero, che provano a resistere al forcing. Il Genio inserisce Valente per Di Mariano e Mancuso per Insigne. Corini passa al 4-4-2, urlandolo ai suoi ragazzi dalla panchina: Brunori e Mancuso le due punte. Pochi minuti dopo out anche Vasic, autore di una buonissima gara, dentro Segre.

Ranieri risponde con gli ingressi di Viola, Di Pardo e Shomurodov: out Makumbou, Oristanio e Pavoletti. I ritmi si abbassano, i carichi di lavoro del ritiro si fanno sentire da una parte e dall’altra.

Il Palermo chiude in avanti con un calcio d’angolo dall’out di sinistra: Radunovic buca l’intervento e Mancuso sfiora la rete del vantaggio all’ultimo secondo.

Si va ai tempi supplementari, al termine di novanta minuti complessivamente ben giocati dai rosanero. Out Gomes e dentro Damiani all’inizio del primo tempo supplementare. Mancuso sfiora la rete con un forte tiro mancino, dopo aver controllato un pallone complicato.

Al centesimo minuto Cagliari in vantaggio: Dossena stacca in terzo tempo su corner di Viola e rete dell’1-0 per i padroni di casa. Corini inserisce Soleri al posto di uno stremato Brunori, nel tentativo di dare nuova linfa al reparto offensivo. Al 120’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, è Soleri a regalare il pareggio agli uomini di Corini: il calciatore romano stacca più in alto di tutti e batte Radunovic.

Un minuto dopo, però, il Cagliari trova il gol che ribalta nuovamente tutto: Luvumbo mette in mezzo e Di Pardo riesce a coordinarsi e a battere ancora Pigliacelli.

Tabellino e pagelle

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 7; Zappa 6,5 (120’ Goldaniga sv), Dossena 6,5, Obert 6, Augello 6; Nandez 6,5 (58’ Deiola 6), Makoumbou 6 (85’ Viola 6,5), Sulemana 5,5, Azzi 5,5 (58’ Luvumbo 6,5); Oristanio 6,5 (85’ Di Pardo 6), Pavoletti 5,5 (85’ Shomurodov 6).

Allenatore: Ranieri 7.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Mateju 5,5, Lucioni 7, Marconi 6, Ceccaroni 6; Vasic 6,5 (75’ Segre 5,5), Stulac 6,5 (63’ Saric 5,5), Gomes 6 (91’ Damiani 5,5); Insigne 5,5 (69’ Mancuso 6), Brunori 6,5 (102’ Soleri 7), Di Mariano 6 (69’ Valente 5,5).

Allenatore: Corini 6,5.

Arbitro: Marinelli (Tivoli) 5,5.

Reti: 100’ Dossena, 121’ Soleri, 123’ Di Pardo.

Ammoniti: 10’ Gomes, 32’ Oristanio, 72’ Vasic, 88’ Dossena.