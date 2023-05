Non basta il gol di Segre, Palermo ribaltato a Cagliari: ma battendo il Brescia rosanero sicuri dei playoff

Il Palermo di Eugenio Corini esce sconfitto dalla Unipol Domus di Cagliari: i padroni di casa vincono 2-1, portando a casa tre punti importantissimi che consentono ai sardi di credere ancora nel quarto posto occupato dal Sudtirol. Dopo la rete del vantaggio di Segre, i padroni di casa pareggiano con Deiola. Nella ripresa, Marconi viene ingenuamente espulso per doppia ammonizione: l’inferiorità numerica mette in difficoltà la squadra e il Cagliari ne approfitta grazie alla rete del solito Lapadula. I rosanero però, in virtù della sconfitta della Reggina a Bari, restano in zona playoff all’ottavo posto ma scavalcati in settima posizione dal Venezia: se venerdì sera la squadra rosanero batterà il Brescia sarà certa di disputare i playoff. Nonostante il ko, dunque, la squadra di Corini resta padrona del proprio destino: un vantaggio di non poco conto, quello di non dover attendere i risultati dagli altri campi. Natualmente, serviranno i tre punti contro le Rondinelle. Il Palermo ha giocato alla pari sino all’equilibrio numerico in campo, dopo il rosso di Marconi la squadra si è inevitabilmente disunita e il forcing dei padroni di casa ha sortito l’effetto sperato.

Le scelte iniziali dei due allenatori

Corini conferma le previsioni della vigilia: Buttaro a destra, Sala a sinistra. In mezzo ci sono Gomes, Segre e Verre; in attacco è Soleri il prescelto per affiancare Tutino. Ranieri si mette a tre dietro e in avanti schiera il tandem Pavoletti Lapadula per provare a creare pericoli alla difesa rosanero. I ritmi alla Unipol Domus sono alti sin dalle prime battute, il Cagliari bussa subito al 9’ con Pavoletti ma Pigliacelli è reattivo. Il rombo disegnato da Ranieri crea alcune criticità al centrocampo rosanero, che prova a giocare in ampiezza e ad allargare le maglie della difesa sarda con trame sulle fasce.

Dopo quindici minuti, al termine di una pressione costante nella metà campo rossoblù, i rosanero vanno in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo Segre sblocca il match con una zampata vincente, dopo la sponda di Marconi. Al 25’ i sardi pareggiano: Nandez crossa in mezzo, dopo una rimessa laterale giocata velocemente che coglie impreparato Marconi, e Deiola col piattone batte Pigliacelli. Ranieri passa alla difesa a 4, spostando Deiola sulla linea di centrocampo in veste di mezzala. I rosanero muovono il pallone con sicurezza e rapidità, esprimendo un bel calcio e aggredendo ogni pallone con reattività e determinazione: Tutino è ispirato e crea pericoli costanti alla difesa dei padroni di casa.

La squadra di Corini è in costante proiezione offensiva e colleziona diversi calci d’angolo, ben calciati sul secondo palo dall’attaccante napoletano. Al 40’ Deiola, di testa, va ad un centimetro dal raddoppio: il colpo di testa del 14 rossoblù termina fuori di pochissimo. Un gran bel primo tempo va in archivio sul parziale di 1-1: ottima prima frazione di gara del Palermo, che ha messo in campo lo spirito giusto e un approccio efficace; il Cagliari risponde con sortite offensive interessanti e con tutta la qualità del proprio reparto avanzato.

Il rosso di Marconi sconvolge gli equilibri in campo

La ripresa comincia con gli stessi interpreti della prima frazione di gioco. Verre prova con due squilli a rendersi pericoloso: nella prima conclusione risposta puntuale in due tempi di Radunovic, la seconda va alta sopra la traversa. I ritmi si abbassano rispetto al primo tempo, le squadre cercano di rischiare meno in fase di uscita della manovra. Il pallino del gioco passa al Cagliari, con i rosanero pronti a ripartire. Al 55’ Marconi commette un’ingenuità clamorosa: scivolata in ritardo su Nandez e secondo giallo per il difensore che lascia i suoi in dieci. Partita disastrosa del centrale rosanero, che sul gol del pari sardo paga l’essere stato poco reattivo sulla rimessa rapidaA e sul secondo giallo sbaglia totalmente il tempo dell’entrata. Corini decide allora di rinunciare a Tutino, al suo posto Bettella.

Al 63’ Lapadula si inventa il suo ventesimo gol stagionale: dopo aver fatto fuori due avversari con finta di calciare, spara un tiro angolatissimo da fermo che trafigge Pigliacelli. Ranieri inserisce Di Pardo per Zappa e Obert per Dossena: entrambi i calciatori erano ammoniti, giusta lettura dell’esperto allenatore romano. Corini effettua un triplo cambio: il Genio manda in campo Valente al posto di Mateju, Aurelio per Sala e Vido al posto di Verre. Sir Claudio risponde con Rog per Nandez e Kourfalidis al posto di Deiola. A nove dal termine dentro anche Damiani per Gomes, nel Cagliari Lella per Mancosu. L’inferiorità numerica è stata una batosta per i rosanero, che dopo il rosso non sono riusciti più a produrre trame interessanti. Valeri assegna cinque minuti di recupero, i rosanero provano con orgoglio a spingersi in attacco. Il Cagliari fa viaggiare palla e cronometro e alla fine porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Tabellino e pagelle

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic 6; Deiola 7 (75’ Kourfalidis 6), Goldaniga 6, Dossena 5,5 (67’ Obert 6); Zappa 5,5 (67’ Di Pardo 6), Nandez 6,5 (75’ Rog 6), Makoumbou 6, Azzi 6; Mancosu 6 (82’ Lella sv); Pavoletti 6, Lapadula 7. Allenatore: Ranieri 7.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 5,5 (71’ Valente 5,5), Nedelcearu 5,5, Marconi 4; Buttaro 6, Segre 6, Gomes 5,5 (81’ Damiani sv), Verre 5 (71’ Vido 6), Sala 6 (71’ Aurelio 6); Soleri 5,5, Tutino 6,5 (60’ Bettella 6). Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Valeri (Roma 2) 6,5.

Reti: 15’ Segre, 25’ Deiola, 63’ Lapadula.

Note: ammoniti: 20’ Zappa (C), 42’ Mateju (P), 47’ Dossena (C), 48’ Marconi (P), 90’ Lella (C). Espulsi: 57’ Marconi (P) per doppia ammonizione.