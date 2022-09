Arriva a Palermo la Buffon Academy, opportunità per i giovani portieri: open day gratuito alla Panormus

La Buffon Academy sbarca al Sud Italia, precisamente a Palermo. La prestigiosa accademia per giovani portieri in erba, creata dal numero uno del Parma, fa tappa nel capoluogo siciliano, a partire dal 3 ottobre 2022 presso il centro sportivo dalla Usd Panormus, in viale Michelangelo 1180. "Non dimentico mai il bambino che sono stato e l'importanza dei miei maestri", ha dichiarato Gigi Buffon quando ha lanciato il progetto dell'academy.

L'ex numero uno della Nazionale e della Juventus ha sempre rimarcato, in effetti, l'importanza di mettere a disposizione la propria esperienza per tutti quei bambini che, partendo da un paio di guanti e una porta a cui dare le spalle, vorranno provare a realizzare il suo stesso sogno.

Il modello del portiere italiano, riconosciuto non solo per la tecnica vincente, ma soprattutto per la tattica del ruolo, del reparto, per la strategia di collaborazione tra portiere e compagni, è racchiuso nel cd. Buffon Method. Un differenziale che permette all'academy di allenare tutti i portieri con un unico metodo a livello mondiale.

La Buffon Academy si propone di trasmettere, con gioia ed entusiasmo, il desiderio di praticare sport insieme agli altri e la passione per il calcio. Il tutto con il supporto di personale tecnico altamente qualificato e addestrato, che avrà lo scopo specifico di migliorare le prestazioni di ogni singolo giocatore o giocatrice. Sia dal punto di vista tecnico, sia in termini di comportamento sul campo e capacità di relazionarsi con gli altri.

Allenamenti ad alte prestazioni, disciplina, impegno, divertimento ed eccellenza sono alcuni dei concetti che definiscono, dunque, la Buffon Academy, con l'obiettivo di formare in modo completo i suoi portieri per essere grandi atleti sia dentro che fuori dal campo. L'accademia annovera al suo interno B1 Coaches che insegneranno ai ragazzi tutte le particolarità previste dal metodo ideato. L'open day, totalmente gratuito, si svolgerà il prossimo 26 settembre a partire dalle ore 17, al centro sportivo della Panormus.