La "Buffon Academy" torna a Palermo: open day il 18 settembre

Si rinnova la partnership tra la Numero Uno Goalkeeper Academy e la prestigiosa Buffon Football Academy, scuola per portieri promossa della leggenda Gianluigi Buffon. Un'opportunità straordinaria per i giovani portieri di Palermo e dintorni, in quanto quella di Palermo rappresenta l’unica Buffon Academy del sud Italia. Le attività, programmate con cura e supervisionate secondo il “Buffon Method”, saranno gestite da allenatori di portieri altamente qualificati con una vasta esperienza nel settore. Il primo evento in programma è l’open day del giorno 18 settembre alle ore 18:30, presso il centro sportivo Panormus, situato in viale Michelangelo 1180.

L’evento sarà totalmente gratuito, ma sarà necessario iscriversi compilando il modulo presente sui canali social della ASD Numero Uno Goalkeeper Academy, o scrivendo su whatsapp al numero 353 403 6802. "Questo percorso è dedicato alla formazione dei giovani portieri, seguendo una metodologia consolidata dal miglior portiere nella storia del calcio” afferma lo staff della Buffon Academy Palermo. “Attraverso questa collaborazione, ci impegniamo a offrire ai giovani un'esperienza di gioco, divertimento e apprendimento, con l'obiettivo di plasmare i futuri portieri del calcio italiano.

Siamo entusiasti di continuare questo progetto significativo in una città come Palermo, che è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare nel mondo dello sport." Il team tecnico dell'Accademia Numero Uno Goalkeeper è guidato da Ferdinando Scarpello, che è anche il Presidente dell'associazione, insieme agli esperti allenatori Francesco Lima, Antonino Montana e il collaboratore tecnico Enzo Cristofalo. L'Accademia Numero Uno Goalkeeper e la Buffon Academy guardano avanti a una stagione entusiasmante, dedicata alla formazione e allo sviluppo di giovani talenti. Non perdere la straordinaria opportunità di vivere un'esperienza unica nel suo genere: iscriviti all’open day!