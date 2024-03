Brescia-Palermo, le probabili formazioni: Corini pensa ad almeno un cambio per reparto

“Crediamo ancora nel secondo posto, ci proveremo fino alla fine: è vero che la sconfitta con la Ternana ci ha rallentato, visto che le altre squadre hanno vinto, ma mancano ancora 11 partite e quello che è successo a noi può capitare anche alle altre formazioni”. Eugenio Corini, alla vigilia di Brescia-Palermo, continua a pensare positivo in vista del finale di stagione.

I rosanero sono scivolati a -5 dal secondo posto ma a giudizio dell’allenatore la promozione diretta è ancora raggiungibile. Chiaramente, servirà costanza nei risultati e ottenere il maggior numero di vittorie possibili. Il calendario potrebbe essere un alleato dei rosanero, visto che rispetto alle avversarie la squadra di Corini dovrà affrontare soltanto due scontri diretti: contro Venezia e Parma, entrambi al Barbera peraltro.

In realtà questa valutazione è pur sempre relativa, visto che nel campionato di B ogni partita nasconde delle insidie. Inoltre, il Palermo ha faticato proprio contro le “piccole”. Quel che è certo è che il mese di marzo (in realtà le prime due settimane visto che poi ci sarà la sosta e si tornerà in campo a Pasquetta) diventa cruciale per il cammino rosanero: tre partite in 15 giorni, due trasferte e il big match casalingo contro il Venezia. La sensazione è che servano 9 punti per continuare a credere alla promozione diretta, anche perché per sfruttare eventuali passi falsi delle concorrenti occorre sempre ottenere l’intera posta in palio. E dire che i rosanero avevano accarezzato l’idea di poter essere padroni del proprio destino, se solo nella ripresa di Cremona non avessero regalato cinque minuti di ordinaria follia alla squadra di Stroppa.

Intanto Corini pensa al match di domani, senza guardare il calendario. All’orizzonte possibili cambi nell’undici che scenderà in campo al Rigamonti. “Ci sarà bisogno di tutti – ha precisato Corini - faremo riflessioni su chi ha fatto le due partite con minutaggio importante. Dobbiamo reagire alla sconfitta, c’è delusione, ma i giocatori sono pronti e reattivi. Dovrò trovare la soluzione giusta”. Possibile che a rifiatare sia un calciatore per reparto rispetto alla squadra che ha affrontato la Ternana martedì sera al Barbera.

Graves si candida per una maglia sulla corsia di destra, al posto di Diakitè. A centrocampo Gomes potrebbe riposare, visto che era reduce da un fastidio precedente alla gara contro gli umbri. Al suo posto probabile impiego di Coulibaly, insieme a Ranocchia e Segre. Per la verità, anche Segre è uno di quelli che avrebbe bisogno di rifiatare: difficile però che Corini rinunci al suo numero 8, magari lo cambierà a partita in corso. Il Genio ha anche affrontato il capitolo Henderson: lo scozzese sembra essere sparito dai radar ma l’allenatore non si è sbilanciato sul suo mancato impegno. “Henderson sta bene e si allena con grande impegno – ha puntualizzato – ma nelle ultime gare ho scelto Ranocchia e nelle sostituzioni ho preferito Coulibaly per dare sostegno al centrocampo, oppure ho inserito un attaccante”.

In avanti, con Di Mariano e Brunori, tornerà dal primo minuto Di Francesco. Su Traorè, Corini ha confermato la crescita, anche dal punto di vista tattico, ma l’elogio nei confronti dell’ex Lecce suona molto come un’investitura alla titolarità. “Traorè ha grande talento e devo dire che l’ho visto bene anche dal punto di vista tattico e in fase di non possesso. Però mi avete chiesto spesso di lui e poco di Di Francesco che fa un lavoro importante, c’è grande competizione nel ruolo”.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1) Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Moncini.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 75 i precedenti totali nella storia tra Brescia e Palermo: 16 vittorie dei lombardi, 34 pareggi e 25 successi rosanero. In particolare, al Rigamonti 13 vittorie per i padroni di casa, 17 pareggi e 6 blitz dei palermitani. L'ultima vittoria rosanero a Brescia risale alla stagione 2004/05, in serie A: la squadra di Guidolin si impose con 2-0 con le reti di Zauli e Brienza. In quel match era in campo, tra l'altro, Eugenio Corini.

Brescia-Palermo è la partita di Eugenio Corini: una gara emotivamente speciale per lui, visto che è bresciano di nascita. Ha esordito tra i professionisti con la maglia delle Rondinelle alla fine degli anni '80, poi tornò in A a Brescia nella stagione 1994/95. E' stato allenatore del Brescia e ha portato in serie A i lombardi, nel campionato 2018/19.

La squadra di Maran è reduce da tre pareggi consecutivi, una sola vittoria nelle ultime 7 giornate. Il Brescia, dopo la Cremonese, è la seconda migliore difesa del campionato: soltanto 26 i gol subiti. Maran è stato l'allenatore del Catania in passato ed era in panchina nell'ultimo successo casalingo dei rosanero nel derby contro il Catania (novembre 2012, Palermo-Catania 3-1).

La rete di Lund contro la Ternana ha aumentato il numero di marcatori diversi nel Palermo: sono ben 16 i calciatori andati a segno in campionato. Inoltre, il gol dello statunitense è l'ottavo siglato da un difensore. Lund non segnava dall'agosto 2019, quando vestiva la maglia delle giovanili del Midtjylland. In diffida Coulibaly, Di Mariano e Segre.