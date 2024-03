Il turnover di Corini non paga, per il Palermo è notte fonda: a Brescia finisce 4-2

La sconfitta è di quelle pesanti, un ko tecnico, una batosta che fa ancora più male rispetto a quella rimediata martedì sera al Barbera contro la Ternana: il Palermo di Eugenio Corini crolla al Rigamonti di Brescia perdendo 4-2. Un passo falso non previsto, ma questo non fa più notizia visto che i rosanero in questa stagione troppe volte hanno mancato l’appuntamento decisivo. Doveva essere la partita della reazione, della svolta, quella nella quale serviva dimostrare che il secondo tempo di Cremona (in 11 contro 10) e la gara con la Ternana dovevano essere etichettati come episodi sfortunati. Incidenti di “percorso”. La partita in cui serviva tirare fuori tutta l’anima in campo. Occorre, evidentemente, una riflessione più ampia su questi 225 minuti nei quali la stagione rischia di essere seriamente compromessa.

Corini cambia addirittura 5 interpreti, forse troppi, rispolverando Marconi al centro della difesa. Una scelta che non sarà felicissima per il tecnico bresciano. L’avvio di gara, infatti, è horror con il Brescia avanti dopo 32 secondi con la splendida rete di tacco di Borrelli. Il pareggio di Brunori arriva su rigore, quindi il controsorpasso di Di Francesco. Poi un altro rosso, ingenuo, gratuito, evitabile. È ancora Marconi, dopo l’episodio di Como, a lasciare in dieci i suoi in un momento chiave non solo del match ma forse dell’intero campionato. In 11 contro 10, come spesso accade nel calcio, i padroni di casa prima pareggiano, con il tiro dalla distanza di Paghera, quindi dilagano con la doppietta di Borrelli e l'autogol di Di Francesco su tiro sporco di Bisoli. Ben 4 gol subiti in 45 minuti, dopo i 3 rimediati al Barbera contro la modesta Ternana. Nel secondo tempo la squadra di Maran gestisce bene doppio vantaggio e superiorità numerica: quello che i rosanero non sono riusciti a fare a Cremona appena sette giorni fa. A Brescia, per il Palermo, è notte fonda.

Turnover azzardato

Corini rivoluziona la formazione rispetto al match di martedì sera con la Ternana, effettuando diversi cambi: Graves per Diakitè, Marconi al posto di Ceccaroni, Henderson e Coulibaly per Ranocchia e Segre, Di Francesco per Traorè. Inizio a dir poco terrificante per l’undici di Corini: indecisione difensiva dopo 32 secondi, palla in mezzo di Dickmann e gol di tacco splendido di Borrelli che beffa Pigliacelli. Il Palermo reagisce subito dopo due minuti riversandosi in area avversaria: rigore sacrosanto fischiato da Rutella per fallo di Besaggio su Di Mariano. Bella la finta del numero dieci palermitano, travolto dall’intervento del difensore avversario. Il check conferma che il fallo è avvenuto sulla linea dell’area di rigore. Dal dischetto parte capitan Brunori che spiazza Avella. Dodicesimo gol in campionato per il bomber rosanero, perfetto nella esecuzione dagli undici metri. Al 13’ il Palermo la ribalta: Henderson imbuca per Graves, il danese trova Di Francesco al limite dell’area che con un tiro sporco trafigge Avella. Conclusione deviata anche da Dickmann, nulla può il portiere bresciano.

Reazione importante dei rosanero, che avrebbero potuto accusare il gol a freddo dopo nemmeno un minuto: la squadra, invece, si è ricompattata subito riversandosi in attacco. Al 21’ l’episodio che cambia il match, visto che Marconi va sotto la doccia: doppio giallo per il difensore rosanero, che stende Borrelli involato verso la porta dopo un clamoroso errore di Lund. L’arbitro fischia rigore, ma il fallo è avvenuto fuori area e dunque il direttore di gara assegna calcio di punizione al Brescia ma rosso diretto a Marconi. Corini sacrifica Henderson, che stava ben figurando, e inserisce Ceccaroni. Alla mezz’ora il pari del Brescia: bomba di Paghera da fuori area, gol fantastico del numero 4 lombardo. Passano soltanto dieci minuti ed ecco il 3-2 del Brescia: Borrelli di testa, marcato malissimo da Ceccaroni, dà una frustata al pallone e batte Pigliacelli. Poco prima di andare a riposo il Brescia cala il poker: il gol è firmato da Bisoli, altra dormita inspiegabile della difesa rosanero. Conclusione sporca, deviata da Di Francesco: il tiro probabilmente non sarebbe finito in rete e infatti la Lega assegna autogol all'esterno rosanero. Il primo tempo, caratterizzato da un’infinità di episodi, va in archivio sul 4-2 in favore dei padroni di casa.

La ripresa: i cambi non servono

Ad avvio ripresa Corini cambia Brunori e Coulibaly, al loro posto Mancuso e Ranocchia. I rosa provano a rientrare in partita, per lo più con iniziative e spunti personali. Al 56’ ci prova Di Francesco, la conclusione dell’esterno viene deviata in angolo. Al 64’ dentro Chaka Traorè, al posto di Di Francesco. Poco dopo Mancuso impegna Avella, buona la respinta centrale del portiere bresciano. Al 77’ fuori Di Mariano, dentro Vasic. I ritmi si abbassano drasticamente, il Palermo non riesce a rendersi pericoloso e a riaprire il match.

Tabellino e pagelle

BRESCIA (4-3-2-1): Avella 6; Dickmann 6,5, Papetti 6, Adorni 6, Jallow 6,5; Bisoli 6, Paghera 6,5 (75’ Bertagnoli 6), Besaggio 5,5 (81’ Huard sv); Bianchi 6,5 (75’ Bjarnason 6), Galazzi 6,5 (64’ Olzer 6); Borrelli 7,5 (64’ Moncini 6). Allenatore: Maran 7.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5; Graves 5, Nedelcearu 5, Marconi 4, Lund 5; Coulibaly 5,5 (46’ Ranocchia 5), Gomes 5,5, Henderson 6 (25’ Ceccaroni 5); Di Mariano 5,5 (77’ Vasic 5,5), Brunori 6 (46’ Mancuso 5,5), Di Francesco 6 (64’ Traorè 5,5). Allenatore: Corini 5.

Arbitro: Rutella (Enna) 5.

Reti: 1’ Borrelli, 5’ Brunori, 13’ Di Francesco, 30’ Paghera, 41’ Borrelli, 46’ Di Francesco (aut.).

Ammoniti: 12’ Marconi, 33’ Dickmann, 68’ Besaggio, 71’ Paghera, 78’ Nedelcearu, 91' Ceccaroni. Al minuto 81 ammonito Corini dalla panchina.

Espulsi: 23’ Marconi.