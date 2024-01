Moggi, Braida, Sorrentino, Facchinetti e non solo: in arrivo la nuova Palermo Football Conference

Anno nuovo, Palermo Football Conference nuova. C403 è al lavoro per la nuova edizione che si svolgerà il 18 marzo a Palazzo Leone. Rinnovate le collaborazioni con le principali strutture universitarie della città, la manifestazione sarà ancora una volta patrocinata da AvvocatiCalcio. Ad ospitare l’evento sarà Palazzo Leone, prestigiosa struttura in via Lincoln 48 e presto saranno rese le modalità di partecipazione. L’orario di inizio è ancora previsto per le ore 14 e la fine per le 20 con il consueto sorteggio maglie il cui ricavato verrà interamente devoluto ancora una volta in beneficenza.

Tra i relatori che hanno confermato la loro partecipazione Luciano Moggi, impossibilitato a partecipazione alla precedente edizione; l’ex ds di Milan e Barcellona Ariedo Braida; l’ex direttore sportivo di Napoli, Atalanta e Udinese Pierpaolo Marino, il manager e agente Fifa Francesco Facchinetti e con lui l’ex portiere del Palermo Stefano Sorrentino che presenterà il progetto dell’Accademy che punta a creare i portieri del futuro, il direttore sportivo del Lecco Domenico Fracchiolla, Fabio Lupo, l’allenatore Joseph Clotet che ha un passato anche in Italia e in Inghilterra ha svezzato un giovane Bellingham prima dell’approdo al Real Madrid. Ci sarà spazio anche per approfondire le tematiche legate alla ludopatia nel mondo del calcio: a trattare l’argomento saranno la Dottoressa Virginia Salemi, psicoterapeuta, insieme alla collega Francesca Picone dell’ASP.

Verranno trattati anche temi di economia con Giovanni Giammarva, ex presidente del Palermo e attuale presidente dell’AST e il Prof.Sergio Paternostro dell’Università Lumsa. Il noto agente Mario Giuffredi presenterà il suo libro “La Strada di un Sogno” (Cairo editore) che racconta tanti aneddoti personali e sui campioni d’Italia del Napoli dello scorso anno Tanti i procuratori e intermediari presenti alla Palermo Football Conference: da Crescenzo Cecere a Patrick Bastianelli passando per Fabrizio Ferrari che cura gli interessi di Coulibaly all’avvocato Mario de Rossi ( agente di Aurelio) fino all’intermediario che ha portato al Palermo Matteo Brunori, Sandro Stemperini. Immancabile la presenza del procuratore palermitano Beppe Accardi che farà gli onori di casa.