Il Palermo dona per 35 mila euro per pagare borse di studio destinate a giovani in difficoltà

Borse di studio per 35 mila euro destinate a ragazzi in difficoltà di quartieri palermitani: è il risultato del progetto solidale "Vivere per sognare" che il Palermo ha associato quest’anno alla campagna abbonamenti 2023-2024 contro la dispersione scolastica. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Giovani 2017 3P Onlus e il charity partner del club rosanero Maredolce Onlus.

Abbonandosi, i tifosi del Palermo hanno “adottato” studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi dell’intero percorso scolastico della scuola superiore.

Per ciascun abbonamento sottoscritto, il Palermo ha infatti donato due euro al progetto. All'intera cifra raccolta, il club ha poi aggiunto altre donazioni per contribuire ulteriormente ad estendere il più possibile i benefici dell’iniziativa. Tra i proventi destinati alla raccolta, anche parte della multa pagata da mister Corini per una squalifica comminata nella scorsa stagione sportiva.

I risultati del progetto sono stati presentati oggi pomeriggio, alla presenza dell’arcivescovo Corrado Lorefice, il presidente del Palermo Dario Mirri, i giocatori rosanero Fabio Lucioni e Aljoša Vasic, e la giornalista e rappresentante di Maredolce Onlus Stefania Petyx, presso la parrocchia San Paolo Apostolo del quartiere Borgo Nuovo, dove l’iniziativa per i giovani studenti ha preso vita grazie all’attività di padre Antonio Garau e della sua comunità di quartiere.