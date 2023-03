Il Palermo lascia Girona, Corini: "Ora testa al Parma e al rush finale"

Ultimo giorno di ritiro in Spagna per il Palermo: i rosanero rientreranno oggi in città dopo la settimana di lavoro svolta nel centro sportivo del Girona. Giorni importanti, che hanno contribuito a preparare al meglio la sfida di Parma e a compattare ancora il già solido gruppo rosanero. Ha tracciato un bilancio dell’esperienza catalana, dopo quelle di Manchester e Roma, Eugenio Corini, parlando al sito ufficiale del club di viale del Fante.

“E’ stato un ritiro importante - ha esordito il Genio - la squadra ha lavorato bene in un’ottima struttura. I ragazzi infortunati stanno lavorando bene, il loro recupero procede e siamo fiduciosi: abbiamo la speranza di recuperare qualche ragazzo per la trasferta di Parma. Dobbiamo ringraziare il Girona, ci ha ospitato in una maniera splendida: ci hanno sostenuto, abbiamo anche fatto qualche allenamento negli stessi orari e nonostante ciò abbiamo lavorato in maniera ottimale. Il ritiro non è soltanto utile per intensificare il lavoro sui principi tecnico-tattici ma anche un modo per far sì che le relazioni tra i ragazzi siano costanti, in un contesto diverso dal solito. Stare insieme per più tempo è importante, anche in vista del rush finale di stagione. Adesso torniamo a lavorare a Palermo con grande fiducia, con l’ambizione di poter fare sempre meglio. Sappiamo che affrontare il Parma rappresenta una bella sfida, anche loro puntano ai playoff. All’andata secondo me abbiamo fatto una partita molto solida, sotto il diluvio con il gol di Ivan (Marconi, ndr): voluta e ottenuta da tutti insieme. Questo spirito di unione - ha concluso Corini - lo riporteremo anche nel match di ritorno, in trasferta”.