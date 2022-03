Sold out per Italia-Macedonia, caccia ai biglietti sul web: fino a 1.079 euro per una curva

Finiti in un battibaleno anche gli ultimi 5.000 tagliandi messi in vendita dopo la deroga per l'apertura al 100% del Barbera, per Italia-Macedonia del Nord, playoff per il Mondiale in Qatar 2022, non si è ancora arrestata la caccia al biglietto. Sul sito Viagogo.com i prezzi per assicurarsi un sediolino alla vecchia Favorita sono alle stelle. I più economici sono sopra i 60 euro, circa sei volte di più del prezzo originario 10 euro (più due euro di prevendita). E c'è addirittura chi ha fissato a 1.079 euro il costo di un biglietto per i "popolari".

Italia-Macedonia sarà la prima partita col 100% di pubblico in era Covid. E la risposta del pubblico siciliano, come quasi sempre accade quando all'ombra di Monte Pellegrino arrivano gli azzurri, non si è fatta attendere. A inizio marzo, andò esaurito in un paio di ore il primo stock da 26 mila biglietti, quando si prevedeva una capienza del 75% dell'impianto di viale del Fante. Stessa sorte per il residuo messo in vendita tra i botteghini fisici e online di Vivaticket.

Sold out immediato con numerosi disagi segnalati da chi si è messo in fila sul web senza successo. Sul sito della biglietteria Figc che rimanda a Vivaticket, per la verità, fino all'alba di oggi era presente una decina di biglietti. Ma una volta completata la procedura di registrazione, i potenziali acquirenti sono stati gelati dalla schermata "posto precedentemente occupato".

Dopo le 8 di stamattina, sul sito della Figc è comparso l'annuncio che ha posto fine alle speranze di chi contava di assistere dal vivo alla sfida tra la squadra di Mancini e i balcanici dell'ex rosanero Trajkovski: "Al momento non ci sono biglietti disponibili per la vendita su Vivaticket". C'è però chi non si è ancora arreso. Facebook è pieno di annunci di chi non ha rinunciato ad essere sugli spalti giovedì sera. Ma anche sui social, con trattative attraverso messaggi privati, pare che non sia semplice accapparrarsi l'ingresso al Barbera al prezzo originario.