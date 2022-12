Palermo nella tana di Cannavaro: contro il Benevento Stulac può tornare titolare, Gomes in dubbio

Nessuna depressione, soltanto duro lavoro per cercare di invertire il trend negativo delle ultime settimane. Eugenio Corini guarda con fiducia al match di domenica pomeriggio, alle ore 18, contro il Benevento. Una trasferta particolarmente insidiosa per i rosanero, che dovranno riscattarsi da due ko consecutivi. Una reazione d’orgoglio è necessaria, anche perché la classifica non sorride e il calendario propone impegni molto ravvicinati. Dopo il match del Vigorito, infatti, i rosanero riceveranno la sera dell’Immacolata il Como al Barbera, prima di affrontare la Spal di Daniele De Rossi a Ferrara. Tre impegni molto importanti, che il Palermo non dovrà fallire.

I tifosi chiedono una risposta alla squadra: oggi, prima della partenza per la Campania, circa trenta ultras della Curva Nord superiore si sono radunati nel piazzale antistante lo stadio per manifestare il loro dissenso sul momento attuale della formazione. Uno striscione eloquente è stato mostrato ai calciatori: “Il nostro sostegno merita il vostro massimo impegno”.

Saric e Vido figurano nei 26 convocati, anche se il primo non sarà del match: “Saric ha svolto un differenziato ma non sarà disponibile. Verrà con noi per lavorare – ha dichiarato Corini- visto che sarà un ritiro lungo, speriamo di recuperarlo per la gara col Como di giovedì sera. Per quanto riguarda Vido, ha avuto qualche fastidio che non mi ha permesso di impiegarlo con il Venezia, ma adesso è disponibile”.

Il vero dubbio riguarda Claudio Gomes, che ieri sera ha accusato una gastroenterite virale: il calciatore non ha svolto l’allenamento odierno anche se sta bene. “Stamattina Claudio sta bene, non si è allenato ma è disponibile”, ha detto Corini. “Claudio non è solo un incontrista, ma ha determinate attitudini che ci danno qualità e velocità”.

A prescindere dalla presenza o meno di Gomes, dovrebbe esserci un cambiamento in mezzo al campo nella squadra che affronterà domenica il Benevento. Leo Stulac, infatti, dovrebbe tornare titolare in cabina di regia. Prove di coesistenza tra Stulac e Gomes sono state svolte in allenamento per tutta la settimana. Appare probabile un centrocampo a tre con Stulac, Segre a destra e Gomes a sinistra.

“Avremo tre partite nel giro di pochi giorni – ha commentato l’allenatore rosanero - di conseguenza stiamo lavorando su più variabili: Leo e Claudio insieme rappresentano una soluzione non solo per questa partita ma anche per quelle successive”.

Filtra cauto ottimismo, comunque, sulle condizioni dell’ex City: se non dovesse farcela al suo posto giocherà Broh. In avanti tutto confermato, con Valente e Di Mariano che giocheranno larghi sulle fasce e capitan Brunori al centro dell’attacco. A proposito di Brunori, Corini ha raccontato in conferenza di aver parlato col calciatore dopo il secondo rigore consecutivo fallito, svelando che il rigorista della squadra resta sempre il numero 9: “Ho parlato con Brunori, è sereno e consapevole. Io sono stato rigorista e so come ci si possa sentire. Rimarrà rigorista, se avrà qualche problema verrà lui a dirmelo”.

Non sente la pressione Corini, né la avvertiva nelle giornate precedenti quando sembrava che il peggio fosse alle spalle: “La pressione c’è sempre, anche dopo una vittoria. Spesso ho parlato di equilibrio. Non ci siamo esaltati dopo i quattro risultati utili – ha detto Corini - non dobbiamo deprimerci adesso. Ci sono vari aspetti, mi prendo alcune colpe su determinate dinamiche, con il Venezia in parte perché non tutto è stato colpa nostra. Loro ci hanno messo in difficoltà dopo trenta minuti. Anche all'inizio del primo tempo a mio avviso siamo andati bene, ci siamo presi un rigore concesso ed uno che non ci è stato dato. Abbiamo avuto due o tre situazioni pericolose, quindi abbiamo anche costruito”.

Non c’è da fidarsi del Benevento: la squadra di Cannavaro è in netta ripresa. Quattro risultati utili consecutivi per i campani, costruiti senz’altro per altre posizioni di classifica. “Il Benevento è una squadra in salute e in crescita – ha concluso Corini - siamo a pari punti, siamo pronti ad andare lì per fare una grande partita”.

Qui Benevento

Domani, alle ore 12:30, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro incontrerà gli Organi di informazione presso la Sala Stampa dello Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.

Contro la Reggina, nel secondo tempo, Cannavaro ha rivoluzionato la squadra passando alla difesa a quattro. Il modulo ha messo in difficoltà la Reggina, che gioca col 4-3-3 proprio come il Palermo, ecco perché Cannavaro potrebbe riproporre la difesa a quattro anche contro i rosanero. Secondo le ultime indiscrezionin provenienti da Benevento, pare che Cannavaro sia seriamente intenzionato ad affrontare con un modulo a specchio i rosanero. Comunque, se dovesse partire col 3-5-2 classico, è lecito aspettarsi un cambio in corso d'opera, a match inoltrato.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Leverbe, Capellini, Masciangelo; Viviani, Schiattarella, Campora; Improta, La Gumina, Farias.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Gomes; Valente, Brunori, Di Mariano.