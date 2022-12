Lampo di Brunori, il Palermo strega il Benevento ed esce dalla zona calda

Un Palermo attentissimo in difesa e cinico in attacco porta a casa un successo fondamentale contro il Benevento: al Vigorito i rosanero battono 1-0 i padroni di casa grazie alla rete di Matteo Brunori arrivata nella ripresa. I rosanero giocano una partita di sacrificio, di attesa e di grande concentrazione sfruttando al massimo gli episodi a favore. La squadra di Cannavaro ha creato, ma non è riuscita ad incidere in maniera significativa e Pigliacelli è stato impegnato poco. I giocatori di Corini avrebbero anche potuto raddoppiare, sempre con Brunori che stava per realizzare un gol da cineteca con un pallonetto da cinquanta metri. Tre punti che danno ossigeno puro alla formazione siciliana, che sale adesso a quota 18 allontanandosi dalle zone caldissime.

Corini stupisce con Bettella titolare, in coppia con Nedelcearu, e Damiani in mezzo con Segre e Gomes. Non c’è, dunque, Leo Stulac che alla vigilia sembrava favorito: per lo sloveno ancora una panchina. Il Benevento spinge sull’acceleratore sin da subito, con diverse sgasate sulle fasce che mettono in difficoltà i terzini rosanero. Al 10’ ci prova Farias, conclusione abbondantemente alta sopra la traversa. Il Palermo cerca di pungere con alcune ripartenze che coinvolgono Di Mariano, ma il giro palla rosanero è a tratti impaziente e confusionario. Al 33’ ingenua ammonizione per Gomes, che protesta per la mancata concessione di un fallo ai suoi danni da parte di Acampora: dopo le lamentele ripetute il direttore di gara estrae il primo cartellino giallo della serata. Un minuto dopo botta dalla distanza di Letizia, conclusione secca che termina sopra la traversa. Un istante dopo ci prova l’ex La Gumina con un destro che termina a lato della porta di Pigliacelli. Al 41’ sinistro a giro di Acampora dal limite dell’area: traiettoria che si chiude troppo e termina fuori. Al 41’ primo squillo rosanero: Brunori prova dai 25 metri col destro, conclusione potente fuori misura. Primo tempo equilibrato, si va al riposo sul parziale di 0-0: ritmo compassato, da una parte e dall’altra, nessuna emozione nei primi quarantacinque minuti.

La ripresa comincia con un’entrataccia di Viviani su Damiani: giallo ineccepibile per il calciatore del Benevento. Al 53’ Brunori porta avanti il Palermo: Gomes recupera uno splendido pallone in mezzo al campo, serve Brunori che temporeggia e fa partire un destro secco che buca le mani di Paleari. Torna alla rete il capitano rosanero - settimo sigillo in campionato per lui - dopo i due rigori consecutivi falliti. La reazione del Benevento arriva con un tiro a giro di La Gumina: conclusione però centrale, neutralizzata senza problemi da Pigliacelli. Al 60’ triplo cambio per Cannavaro: fuori Farias, Viviani e Forte, dentro Schiattarella, Simy e Tello. Il Palermo manovra con maggiore sicurezza e qualità, il Benevento prova a costruire ma i rosanero tengono il pallino del gioco. Al 66’ La Gumina costretto ad uscire dal campo, infortunio muscolare per l’ex rosanero: al suo posto Kubica.

Corini mette dentro Broh per Damiani, autore di una prestazione comunque generosa. Al 70’ palo clamoroso di Brunori, che vede Paleari fuori e calcia a pallonetto da 50 metri: conclusione meravigliosa, sfortunato il capitano rosanero. Il Benevento risponde con Improta, la cui conclusione viene deviata in angolo da un provvidenziale intervento di Sala. Lo stesso Sala avverte un fastidio muscolare ed è costretto ad uscire: al suo posto Crivello. Entra anche Luca Vido, out Valente. Al 78’ giallo per Broh, in netto ritardo su Schiattarella. Altri due cambi per Corini, che passa al 3-5-2: dentro Soleri per Brunori, fuori Di Mariano per Marconi. Cannavaro manda in campo Pastina per Leverbe. All'89' Improta avrebbe la chance del pari ma con l'esterno angola troppo la conclusione e la palla esce fuori. Al 94' Soleri in contropiede si divora il colpo del ko: servito benissimo da Vido, a tu per tu con Paleari, l'attaccante non riesce a trovare la via del gol da due passi dalla porta. Nei secondi restanti non succede più nulla, i rosanero portano a casa una vittoria fondamentale che scaccia via la crisi.

Tabellino e pagelle

Benevento (4-3-3): Paleari 5,5; Letizia 6, Leverbe 5,5 (84’ Pastina sv), Capellini 6, Masciangelo 6; Viviani 5 (60’ Schiattarella 6), Improta 5,5, Acampora 5,5; La Gumina 5,5 (66’ Kubica 5,5), Forte 5,5 (60’ Simy 6), Farias 5 (60’ Tello 6). Allenatore: Cannavaro;

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6,5, Sala 6 (72’ Crivello 6); Segre 6, Gomes 7, Damiani 6 (68’ Broh 6); Valente 5,5 (72’ Vido 6,5), Brunori 7 (80’ Soleri 5,5), Di Mariano 6 (80’ Marconi sv). Allenatore: Corini.