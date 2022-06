Belotti a cena a Mondello con Marrone del Monza: "Ma non andrò a giocare in Brianza"

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale italiana, impegnata nella Nations League, Andrea Belotti ha iniziato le sue vacanze a Palermo. Nella città della sua ex squadra e di sua moglie Giorgia Duro, il "Gallo" si è concesso ieri sera una cena alla "Trattoria da Piero", in piazza a Mondello. Con lui c'era anche Luca Marrone, difensore del Monza, tra i protagonisti della storica promozione in Serie A del club di Berlusconi. E proprio ai brianzoli è stato accostato Belotti, secondo alcune voci di calciomercato. "Non è vero quello che hanno scritto i giornali", ha detto però al ristorante il centravanti, rispondendo a chi lo stuzzicava sulla prossima destinazione.

Belotti, in scadenza di contratto col Torino, lascerà i granata se non rinnoverà entro il 30 giugno. Su di lui ci sono numerose squadre: si è parlato nelle ultime settimane di un interessamento della Fiorentina, ma anche da parte del Monaco. Sembrano più remote, al momento, le piste che porterebbero l'attaccante al Milan o all'Atletico Madrid. Ma nel calciomercato, si sa, tutto è possibile. Di certo c'è che il "Gallo", che ha 28 anni, con la famiglia ha scelto il capoluogo siciliano per decidere con calma quale sarà il suo futuro.