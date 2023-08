Bari-Palermo, domani sera comincia la nuova serie B: Corini verso la conferma dell’undici di Cagliari

Domani sera, alle ore 20.30, si aprirà il sipario sulla nuova serie B 2023-24: il primo atto si terrà allo stadio San Nicola di Bari e vedrà in scena i padroni di casa guidati da Mignani e il Palermo di Eugenio Corini.

Per il tecnico rosanero non ci sono grandi dubbi di formazione: il Genio sembra intenzionato a dare continuità all’undici titolare sceso in campo nel match di coppa Italia contro il Cagliari.

L’allenatore ha convocato 22 giocatori per la trasferta di Bari. L’organico rosanero è praticamente al completo, l’unico ai box e è Giuseppe Aurelio: l’obiettivo dello staff è recuperarlo per l’amichevole contro il Melita di giorno 24 agosto.

Tante, dunque, le conferme nella formazione che scenderà in campo domani sera: Buttaro insidia Mateju sulla corsia di destra ma il terzino ceco resta favorito per la maglia da titolare.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Menez; Nasti, Diaw.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Qui Bari

L’allenatore dei pugliesi, Michele Mignani, ha parlato oggi in conferenza stampa. L’ambiente biancorosso è deluso dalla eliminazione in coppa Italia subita contro il Parma e vuole subito riscattarsi.

“Non bisogna deprimersi dopo una partita di Coppa Italia – ha esordito Mignani - è illogico. Non ha senso dopo ogni partita dare giudizi definitivi. Due anni fa abbiamo perso con l’Andria e poi vinto il campionato. Si riparte da zero, e le valutazioni vanno fatte con calma. Da quando ci siamo io e Polito abbiamo sempre dimostrato l’impegno per la causa. Aspetterei a dare giudizi. La piazza di Bari è importante per la categoria. Mi aspetto di andare sul campo e lavorare, dimostrando che questo alla fine paga, come è successo negli ultimi due anni. Abbiamo obiettivi personali e di squadra, dobbiamo fare il meglio possibile. Poi le variabili sono tante, ed il campo stabilirà le gerarchie. So che una piazza come Bari vuole salire in A, ma per riuscirci ci vogliono tante componenti”.

Menez è tornato a disposizione e si candida per una maglia da titolare, così come l’ultimo arrivato Diaw.

“Menez lo considero disponibile – ha proseguito Mignani - salvo problematiche nell’ultimo allenamento. Abbiamo preso il portiere che cercavamo ed Edjouma lo abbiamo seguito a lungo e rinforza il centrocampo, da mezzala o sulla trequarti. Mi sembra ovvio che quel che viene fatto sul mercato passi da una condivisione tra me e Polito. Sia Brenno che Edjouma potranno essere del match. Anche Maiello sta molto meglio. Diaw è un giocatore che ha fatto bene in questa categoria, fisicamente sta bene. È molto in gamba, potrebbe giocare dal primo minuto già domani”.

Infine un’analisi sui rosanero: “Il Palermo è una squadra che ha allenatore e buona parte dell’organico dell’anno scorso. Corini è molto bravo”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 71 i precedenti totali tra Palermo e Bari, di cui 44 in serie B e 21 in terra pugliese: 13 vittorie del Bari, 4 pareggi e 4 successi rosanero.

Il Palermo è imbattuto a Bari nelle ultime 4 gare disputate: 2 vittorie e 2 pareggi il recente bilancio al San Nicola.

L’ultima sconfitta dei rosanero a Bari è datata settembre 2013: 2-1 il finale, quel match costò la panchina a Rino Gattuso, sostituito da Beppe Iachini che poi portò in serie A la squadra.

A proposito di promozione, nella stagione 2003-04 il Palermo perse 2-1 a Bari: il gol rosanero venne siglato da Eugenio Corini.

Il Palermo non vince in trasferta da fine gennaio: in quella circostanza i rosanero riuscirono a vincere ad Ascoli 2-1. Da allora, nelle successive 8 partite in campionato lontano dal Barbera, 4 sconfitte e 4 pareggi.

Nelle ultime 4 trasferte in campionato i rosanero hanno realizzato 5 gol con 5 marcatori diversi: nel finale di stagione la squadra di Corini è diventata una vera cooperativa del gol.

Negli ultimi cinque campionati di serie B, la gara inaugurale è sempre terminata in parità. In particolare, nelle ultime due stagioni, il risultato finale è stato 2-2 ( Frosinone-Parma, Parma-Bari).