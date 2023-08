Bari-Palermo aprirà la nuova serie B, Corini non ha dubbi: "Lotteremo per tornare in A"

“Vogliamo essere protagonisti, lotteremo per andare in serie A: farò il massimo possibile per alzare il livello competitivo della nostra squadra”. Eugenio Corini, in conferenza stampa, non usa giri di parole per ribadire l’obiettivo del campionato che inizierà venerdì sera: i rosanero “apriranno” la serie B al San Nicola di Bari. Una stagione in cui il Palermo vuol tornare protagonista, avendo come unico obiettivo la promozione in serie A.

Domani i rosanero sosterranno la rifinitura nel centro sportivo di Torretta, poi partiranno verso la Puglia. Un esordio certamente non semplice, che arriva dopo la sfortunata eliminazione in coppa Italia contro il Cagliari.

Proprio sul match della Unipol Domus Arena è tornato in apertura di conferenza il Genio: “Errori che si ripetono? Dipende sempre da come si giudicano e dal tipo di taglio che do alla partita sui novanta minuti. Abbiamo giocato contro una squadra forte – ha detto Corini - che l’anno scorso ha vinto ai playoff. A Cagliari abbiamo fatto una partita importante, è vero che abbiamo preso ancora gol da calcio piazzato, ma abbiamo pareggiato segnando sempre da calcio d’angolo. Il gol subito allo scadere fa male, l’ho detto anche ai ragazzi, ma l’azione era viziata da un fallo su Soleri. Il percorso non è mai finito, dovremo migliorare su tante cose”.

L’allenatore rosanero si sofferma poi sul mercato, che riserverà ancora dei colpi per il club: “Voglio fare i complimenti a Ceccaroni – ha precisato il tecnico - si è sacrificato in quel ruolo che aveva fatto poche volte in carriera. Dovremo sicuramente intervenire in quella zona, ma anche in altri reparti. Vogliamo migliorare ulteriormente la squadra. Non ci saranno colpi di mercato prima di Bari, ho chiesto determinati calciatori, sicuramente arriveranno dopo la partita di venerdì. Il Bari sarà deluso dalla sconfitta nella finale playoff della scorsa stagione: meritava la Serie A ma nessuno toglie la loro ottima stagione. Anche loro vorranno essere protagonisti. I playoff sono un terno al lotto, ci è dispiaciuto non giocarli: quest’anno vogliamo andare in Serie A, vogliamo tornare a essere competitivi. Ogni allenatore vorrebbe avere la rosa completa a disposizione subito – ha puntualizzato Corini - ma le dinamiche di mercato ormai sono queste, anche per i top club. Il campionato è lungo, si cercherà il prima possibile di integrare i nuovi arrivati. Vogliamo riempire di nuovo lo stadio come abbiamo fatto contro il Brescia all’ultima partita della scorsa stagione”.

In chiusura di conferenza Corini si è pronunciato sul capitolo uscite: Damiani e Saric hanno estimatori sul mercato ma prima di sfoltire la rosa il tecnico vuole assicurarsi nuovi ingressi:

“Damiani e Saric in uscita? Al momento abbiamo 6 centrocampisti per tre posti - ha concluso Corini - quindi sono tutti titolari: l’idea è avere due calciatori per ogni zona del campo. Se ne arriveranno altri faremo delle valutazioni”.