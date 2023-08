Corini: "Queste sono partite da vincere, attendiamo alcune operazioni dal mercato"

"Queste partite sono da vincere. C'è rammarico perchè avevamo creato i presupposti per portare a casa i tre punti". Eugenio Corini, dalla sala stampa dello stadio San Nicola, non gira molto intorno al concetto di base al termine dei novanta minuti d'esordio contro il Bari: i rosanero dovevano fare bottino pieno. La squadra di Mignani, infatti, era rimasta in nove uomini ed era tutta chiusa nella propria metà campo. Il Palermo non ha sfruttato le chance create, ha fallito un calcio di rigore con Di Mariano e si è visto annullare per fuorigioco il gol di Brunori al minuto 100.

"Abbiamo fatto una prestazione importante - ha detto Corini a fine gara - nel primo tempo c'è stato equilibrio perché anche il Bari ha lavorato bene. Nella ripresa ci siamo conquistati la superiorità numerica, abbiamo guadagnato il rigore purtroppo fallito e creato diverse premesse per passare in vantaggio. Nell'andamento del match stavamo meglio noi, è stato un peccato non vincerla. Il rigore fallito? Ne conquistiamo tanti, questo è un merito: Di Mariano è stato l'ultimo rigorista prima del suo infortunio contro il Cittadella, la scelta era quella di consolidare lui. Lavoriamo settimanalmente, manca anche un pizzico di fortuna. Adesso abbiamo la possibilità di alzare il livello della rosa ed essere più qualitativi: ci sono dieci giorni per preparare al meglio il match di Reggio Emilia. Vogliamo fare ancora tre, quattro operazioni sul mercato - ha concluso il Genio - l'obiettivo è alzare il tasso tecnico ancora di più".

Anche Roberto Insigne si è detto dispiaciuto per non aver ottenuto i tre punti nel match d'esordio della nuova stagione: "Sicuramente si poteva vincere - ha detto Insigne - anche se va detto che abbiamo affrontato una grandissima squadra. Andiamo avanti, siamo contenti comunque di quanto fatto. Siamo scesi in campo con grande convinzione, determinati verso la vittoria. Il rigore fallito da Di Mariano? Siamo tutti con lui - ha concluso Insigne - è un giocatore molto importante per noi e sbagliare un rigore può capitare a tutti. E' successo a Matteo nella scorsa stagione, è capitato anche a me in amichevole del ritiro. Il calcio è questo, fa parte del gioco".