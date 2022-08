Il gol di Valente non basta al Palermo: finisce 1-1 la sfida col Bari

Davanti ai 35.000 del San Nicola, il Palermo tiene testa al Bari giocando una partita di carattere che però non basta per il colpo esterno: l'1-1 finale - con i rosanero dall'84' in dieci per l'espulsione di Marconi - è il giusto epilogo per uno spettacolo degno della cornice di pubblico presente.

Il Bari prova a fare sua la gara alzando subito il baricentro ma il Palermo tiene il campo con personalità riuscendo a trovare sempre la linea di gioco più pericolosa, trascinata da un ispirato Floriano e da Broh, semplicemente dominante a centrocampo. Il colpo di reni di Caprile sul tiro a botta sicura di Elia dopo sei minuti è il segnale che mostra come la squadra di Corini sia sulla giusta lunghezza d'onda.

I padroni di casa dal canto loro hanno bisogno di molti più tocchi per aprire varchi in una retroguardia ben posizionata. Le occasioni per il Bari comunque non mancano ma sui due tiri nello specchio a incrociare di Ricci e Cheddira Pigliacelli si dimostra reattivo e blocca senza problemi.

Vista la facilità con cui il Palermo riesce a trovare la profondità una palla persa a centrocampo diventa un lusso troppo caro: sull'errore di Cheddira, l'ex Floriano confeziona una palla squisita che Valente trasforma in gol con un bel piazzato sul palo lontano. L'obiezione iniziale dell'arbitro Camplone viene respinta dal Var, che convalida il primo gol in B dell'esterno di Zevio. Lo svantaggio costringe i galletti a premere sull'acceleratore: Il Palermo rischia di cadere quando su un lancio millimetrico di Botta Cheddira, a tu per tu con Pigliacelli in uscita, opta per il pallonetto, non trovando la porta. Per i rosanero c'è comunque il margine per trovare il colpo del ko: Floriano confeziona un'altra palla d'alta sartoria, Brunori, poco lucido, la gestisce male e si fa murare da Pucino. Un errore di lucidità non usuale per il 9 rosanero, che col senno del poi avrà un suo peso.

Nella ripresa il Bari entra infatti con uno spirito diverso, complice l'urgenza di recuperare il risultato. I biancorossi diventano decisamente più verticali: Maita dopo pochi minuti costringe Pigliacelli ad una paratona e la pressione biancorossa si fa sempre più insistente. I rosanero riescono, pur con qualche fatica, a tenere: Mignani decide a quel punto di puntare sull'idea radicale con il triplo ingresso di Galano, Mallamo e Cangiano passando al 4-2-4. Alla fine il fortino rosanero cede. Sul gol da due passi Cheddira il Palermo si fa male da solo: lo scontro tra Antenucci e Damiani è al limite, ma il mediano rosanero poteva gestire meglio la situazione.

La polarità della partita cambia: il Bari viaggia sulle ali dell'entusiasmo a fronte di un Palermo che ha speso veramente tanto e comincia a distendersi sempre meno in avanti. La difesa della squadra di Corini riesce comunque a reggere ma la pressione barese si fa sentire e i minuti finali sono al cardiopalma. Su una palla in profondità Cheddira sfonda e Marconi è costretto a immolarsi in stile Biava su Martins, rimediando dopo il check Var, il rosso per fallo da ultimo uomo. I galletti sognano il colpo grosso e ci vanno vicini: Cheddira ha la chance da due passi, ma Pigliacelli è ancora reattivo.

Il tabellino

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova (55' Vicari), Ricci; Maita (64' Mallamo), Maiello, Folorunsho (64' Galano); Botta (64' Cangiano); Antenucci (90' Ceter), Cheddira. All. Mignani.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli 6,5; Buttaro 6,5, Nedelcearu 6, Marconi 5,5, Crivello 5,5; Broh 7, Damiani 5,5; Elia 6 (88' Lancini sv), Floriano 6,5 (80' Stoppa sv), Valente 7 (65' Pierozzi 6); Brunori 5,5. All. Corini 6,5.

Arbitro: Camplone (Pescara)

Reti: 37' Valente, 68' Cheddira

Ammoniti: 18' Buttaro, 24' Maita, 50' Valente, 76' Di Cesare, 83' Corini,

Espulsi: 84' Marconi