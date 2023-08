Palermo sprecone, contro il Bari in 9 è solo 0-0: Di Mariano fallisce un rigore

Grande rammarico per il Palermo di Eugenio Corini, che all’esordio contro il Bari pareggia 0-0: i rosanero, in 11 contro 9 nel secondo tempo, falliscono un calcio di rigore con Di Mariano e altre diverse occasioni. Al 100’ il Var annulla la rete di capitan Brunori per posizione di fuorigioco.

Prima frazione piuttosto equilibrata, con il Palermo che ha qualche difficoltà nell'impostare il gioco e nel trovare l'ordine in mezzo al campo. Nella ripresa i rossi di Maita e Di Cesare sembrano indirizzare il match verso il binario rosanero: gli uomini di Corini, però, sprecano le chances e non riescono a portare a casa l’intera posta in palio. La squadra di Corini non è riuscita a sfruttare concretamente la doppia superiorità numerica e in diverse circostanze ha palesato limiti in fase offensiva: serve maggiore fantasia, probabilmente, alla manovra d'attacco.

Le scelte iniziali

Eugenio Corini si affida all’undici titolare schierato a Cagliari: Stulac in cabina di regia, con Gomes e Vasic confermatissimi. In avanti il trio Insigne, Brunori, Di Mariano. Mignani lancia Diaw dal primo minuto in attacco con Nasti, panchina per Menez.

Il match inizia subito con un brivido, perché dopo 80 secondi Vasic calcia col mancino, Brenno interviene goffamente e la palla sbatte sul palo: si salva il Bari. L’azione era cominciata con un’apertura precisa di Pigliacelli, rapido in uscita su Nasti dopo un contropiede veloce del Bari. I pugliesi rispondono poco dopo con Nasti, bravo a scappare dietro la linea difensiva del Palermo. Pigliacelli risponde con il piedone. Al 14’ Diaw costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare: dentro Scheidler. Al 41’ Bari vicino al vantaggio con Maita: piattone fuori di un soffio, bell’azione di Sibilli sull’out di sinistra. Un istante dopo si accende Brunori, doppio passo e mancino potente: palla a lato della porta di Brenno. Il primo tempo termina senza reti: il Bari ha chiuso bene le linee di passaggio su Stulac, costringendo i rosanero ad evitare il tappo. La squadra di Corini ha cercato di allargare le maglie della difesa pugliese, senza però riuscire a pungere sufficientemente: Insigne è apparso un po’ avulso dalla manovra offensiva.

I rossi della ripresa e il forcing rosanero

Ad inizio ripresa Maita commette fallaccio sulla caviglia di Vasic che resta momentaneamente a terra dolorante: Maresca dà il giallo ma al Var review cambia decisione ed estrae cartellino rosso.

Insigne prova ad entrare maggiormente nella costruzione degli attacchi rosanero, Stulac smista più palloni godendo di maggiore libertà dopo l’uscita dal campo di Maita. Al 60’ il Palermo protesta per un presunto rigore negato a Brunori, abbracciato da Dorval in fase di stacco: per Maresca non c’è nulla e non viene nemmeno richiamato al Var. Mignani inserisce Menez per Nasti e Zuzek per Sibilli. Al 64’ altro contatto su Brunori, forse più netto del precedente: Di Cesare ostruisce nettamente il capitano ma Maresca non fischia. Il Var, però, lo richiama ancora e il direttore di gara va a rivedere la situazione. Tiro dagli undici metri e doppio giallo per Di Cesare: il Bari resta in nove. Dal dischetto si prende la responsabilità Di Mariano: il numero dieci rosanero calcia in curva. Esecuzione pessima del calciatore palermitano che spreca un’occasione colossale. Corini effettua due cambi: out Marconi e Stulac, dentro Buttaro e Mancuso.

Il Genio manda in campo anche Saric, Valente e Soleri: out Vasic, Insigne e Di Mariano. All’86’ altra occasione importante per i rosanero con Brunori che, girato di spalle, toglie la palla a Soleri da due passi da Brenno e l’azione sfuma.

Maresca concede otto minuti di recupero, i rosanero intensificano il forcing.

Al 100’ il muro barese crolla: capitan Brunori nella mischia mette in rete il vantaggio sfruttando un tiro cross di Buttaro. Il gioco però si ferma per una posizione sospetta del numero 9 rosanero: il Var rivede l’azione e annulla per offside.

Nulla da fare per il Palermo, che deve accontentarsi di un solo punto nella gara d'esordio in campionato.

Tabellino e pagelle

BARI (4-3-1-2): Brenno 5,5; Dorval 6,5, Di Cesare 4,5, Vicari 6, Ricci 6; Maita 5, Maiello 6, Benali 6 (83’ Pucino sv); Sibilli 6,5 (60’ Zuzek 6); Nasti 6 (60’ Menez 5,5), Diaw 6 (14’ Scheidler 6 (83’ Edjouma sv))

Allenatore: Mignani 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Lucioni 6, Marconi 5,5 (68’ Buttaro 6,5), Ceccaroni 6; Vasic 6 (78’ Saric 5,5), Stulac 6 (68’ Mancuso 6), Gomes 6; Insigne 5,5 (78’ Valente 5,5), Brunori 6, Di Mariano 5 (78’ Soleri 6).

Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Maresca (Napoli) 5.

Ammoniti: 23’ Marconi, 50’ Sibilli, 64’ Brunori, 69’ Benali, 72’ Vasic, 75’ Insigne, 90’ Menez, 94’ Brenno.

Al 65’ ammonito Corini per proteste.

Espulsi: 47’ Maita, 65’ Di Cesare per doppia ammonizione.