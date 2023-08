La B riparte col super anticipo Bari-Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Si parte. Bari-Palermo è il super anticipo che inaugura la serie B 2023/2024. Venerdì 18 agosto, alle 20:30, al San Nicola la grande sfida del Sud, che quest'anno promette scintille in chiave promozione. Il torneo cadetto parte senza due partite, in attesa delle sentenze del 29 agosto che decreteranno la partecipazione del Lecco e, presumibilmente, il ripescaggio del Brescia al posto della Reggina.

Intanto a Bari si fa sul serio: arriva il bomber Davide Diaw, ex Modena, in prestito dal Monza. L'attaccante sarà in campo (a gara in corso) contro il Palermo: i biancorossi di Mignani vogliono dimenticare la sconfitta nella finale play-off subita all'ultimo minuto contro il Cagliari, mentre i rosanero partono con una rosa rinforzata per andare oltre i primi turni play-off della passata stagione. Corini sceglie la strada della continuità e conferma in toto la formazione che ha giocato la gara col Cagliari in Coppa Italia. Il modulo è sempre il 4-3-3, con possibilità di cambiare a gara in corso, come visto contro i sardi in Coppa. Nel 2022/2023 il Palermo ha avuto la meglio per 1-0 in terra siciliana, mentre nella sfida pugliese con il Bari padrone di casa il risultato finale è stato di 1-1. L'ultima vittoria dei biancorossi al San Nicola? Risale oramai al 2013, sempre in Serie B.

Bari - Palermo: dove vedere la partita

Bari-Palermo, anticipo della 1a giornata di serie B 2023/2024, si gioca venerdì 18 agosto alle 20:30 allo stadio San Nicola. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Nel secondo i canali scelti per Bari-Palermo sono Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i canali 201, 202 e 251 del satellite. Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.

FONTE: Today.it