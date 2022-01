Silvio Baldini in visita a Marineo: in cantiere un'amichevole tra il Palermo e la squadra locale

Una giornata calcisticamente significativa per l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, squadra rivelazione del girone A di Eccellenza. La squadra biancorossa, che domani avrebbe dovuto disputare la semifinale (rinviata causa Covid) della Coppa Italia di categoria contro il Mazara, ha ricevuto oggi la visita dell'allenatore del Palermo Silvio Baldini, accolto nell'occasione dai dirigenti della società.

Il tecnico rosanero si è recato al centro sportivo della squadra biancorossa: l'occasione si è rivelata propizia per poter organizzare un'amichevole tra l'Ortario San Ciro e Giorgio e il Palermo, che il 23 gennaio (salvo ulteriori rinvii legati ai contagi Covid) tornerà in campo per affrontare il Catanzaro. Per la squadra di Marineo, rivelazione del girone A di Eccellenza, si tratta di un appuntamento prestigioso.

Il vice presidente della società biancorossa Giovanni Puccio ha dato ulteriori dettagli sull'incontro e sulla partita: "Il mister è amico mio e del presidente - afferma a PalermoToday - questa mattina ci siamo incontrati per fare colazione: abbiamo deciso di organizzare un’amichevole tra Palermo e Marineo la prossima settimana. Poi abbiamo pranzato assieme: abbiamo potuto vedere come lui sia veramente motivato a far bene e a portare il Palermo in serie B. Dopo siamo andati assieme al campo sportivo di Marineo e la struttura gli è piaciuta molto perché è nuova e moderna: ci siamo congedati dandoci appuntamento giovedì prossimo".