Avellino-Palermo in diretta su Sky Sport

Il match Avellino-Palermo, in programma domenica 13 marzo 2022 alle ore 14:30 allo stadio "Partenio-Lombardi" e valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C, girone C, sarà trasmesso su Sky Sport, canale 254 del decoder Sky. Una buona notizia per tutti i tifosi rosanero, abbonati alla celebre piattaforma televisiva, che potranno seguire, così, la loro squadra del cuore impegnata nella sfida contro la compagine biancoverde.