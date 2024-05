Athletic Club Palermo, ufficiale la separazione con l’allenatore Cipolla

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: le strade dell'Athletic Club Palermo e quelle di Gabriele Cipolla si dividono.

L'allenatore non verrà, dunque, confermato per la prossima stagione: lo ha comunicato il club mediante un'apposita nota. Al tecnico i ringraziamenti della dirigenza nerorosa per il lavoro svolto.

Prossimamente, quindi, verrà annunciato il nome del nuovo allenatore: sono, infatti, giorni caldi in casa nerorosa. Dopo l'ufficialità della direzione dell'area sportiva affidata a Clemente, la società continua a lavorare per la costruzione della squadra del prossimo anno. Prosegue, intanto, l'allestimento del roster per la sezione futsal, che gioca in C1: La Piana è il primo acquisto.