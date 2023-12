Due anni fa era in Serie A, ora scende in Eccellenza: colpaccio Athletic Club, preso Antonio Russo

L'Athletic Club Palermo comunica l'acquisto delle prestazioni sportive di Antonio Russo, portiere classe 2000, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Taranto in Serie C e Real Agro Aversa in Serie D.

Nato ad Acerra, in provincia di Napoli, Russo è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana e nella stagione 2021-22 ha fatto parte della prima squadra in Serie A, completando la rosa di portiere con Vid Belec e Vincenzo Fiorillo. Russo ha già giocato in Sicilia con la maglia del Marsala nella stagione 2019-20 e in carriera vanta 73 presenze in Serie D e 22 in Serie C, tra Bisceglie e Taranto.

"Affronto questa nuova esperienza con grandi stimoli - le prime parole di Russo - Sono in una società di grande prospettiva, ringrazio la dirigenza per la fiducia".