Athletic Club Palermo ko a Mazara: finisce 2-1, per i nerorosa gol di Caronia

Sconfitta in trasferta per l'Athletic Club Palermo che nella 22esima giornata del campionato di Eccellenza girone A perde al Nino Vaccara di Mazara del Vallo contro il Mazara 46. Finisce 2-1 in favore dei padroni di casa, che consolidano così il terzo posto in classifica alla pari del Castellammare.

Parte meglio il Mazara che nella prima mezz'ora indirizza la gara segnando due gol nati da disattenzioni difensive. Al 24' la prima rete nata da un errore di Punzi, ne approfitta Erbini per servire Murania che insacca. Sei minuti dopo il raddoppio siglato da Erbini. L'Athletic, però, riesce a riaprire il match nel recupero del primo tempo grazie a Caronia che finalizza un perfetto contropiede su assist di Manfrè.

Nel secondo tempo ripartono meglio gli uomini di Gabriele Cipolla, ma il Mazara è più attento in fase difensiva. I nerorosa riescono a siglare il gol del possibile 2-2 con Manfrè, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

L'Athletic resta così a quota 28 punti in classifica, sesto insieme all'Unitas Sciacca. I nerorosa torneranno in campo sabato 24 febbraio, ore 15, contro la Don Carlo Misilmeri al Favazza di Terrasini.