Athletic Club Palermo, il presidente Conte fa chiarezza sulla separazione con Strano

Attraverso un comunicato stampa, il presidente dell'Athletic Club Palermo, Gaetano Conte, fa chiarezza sul momento della società. Nella giornata di ieri, infatti, era stata annunciata la risoluzione del rapporto con il tecnico Strano, arrivato da una settimana.

“Nelle ultime ore stiamo attraversando un momento caratterizzato da alcuni cambiamenti all’interno della nostra squadra. Come il gioco del calcio ci ha ormai abituati - si legge nel comunicato - ogni annuncio è seguito da un puntuale chiacchiericcio di chi non è informato sui fatti e per questo ritengo sia doveroso fare chiarezza. La scelta di interrompere prematuramente il rapporto con il tecnico Giuseppe Strano non è motivata da questioni tattiche, bensì da esigenze di vita privata. Abbiamo deciso dunque di liberare l’allenatore nel rispetto della sua persona e della sua professionalità, consentendogli di riavvicinarsi a casa. Proseguiamo sotto la guida del mister Gabriele Cipolla che ha dimostrato nella sua carriera da calciatore e sulla panchina della nostra Juniores di essere un valido conoscitore del gioco del calcio, nonché una persona con sani valori che in società stimiamo. Sarà un periodo di valutazione mirato a prendere le migliori decisioni possibili in termini di crescita. La nostra è una società giovane, ed il momento che stiamo attraversando fa parte del nostro sviluppo. Ringraziamo e salutiamo le persone che si sono spese nel nostro progetto con passione e che non faranno più parte dell’Athletic Club Palermo".

In chiusura il numero uno nerorosa torna sul futuro del progetto: "Il nostro progetto in ogni modo è più vivo e solido che mai. La crescita della nostra società non deve essere accentrata esclusivamente sui risultati nel campionato di Eccellenza: stiamo ottenendo grandi risultati nel Futsal, per esempio, e la nostra formazione Under-19 vanta alcuni profili di calciatori validi in ottica futura. Inoltre, siamo sempre a lavoro, in modo silenzioso ma costante, per realizzare la Cittadella dello Sport di Capaci, che sarà un fiore all’occhiello per lo sport siciliano, dove il Campo Antonino Cardinale sarà la casa dell’Athletic Club Palermo. Per questo proseguiamo ancora tutti uniti e fiduciosi verso il futuro".