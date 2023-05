Calcio, l'associazione medici di Palermo si qualifica alle finali nazionali di Coppa Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prestazione di carattere della Asd Associazione Medici Palermo, squadra di calcio ufficiale dell'Ordine dei Medici di Palermo. Al campo comunale di Montemiletto (Avellino), nel II turno di qualificazione per le finali nazionali di Coppa Italia, la squadra allenata dal Dr. Antonio Iacono ha pareggiato 1-1 contro la corrispettiva squadra dell'Ordine dei Medici di Avellino. Dopo un inizio titubante, caratterizzato dalla rete dei padroni di casa su punizione nei primissimi minuti e dalla bella parata del portiere Mancuso intorno al decimo minuto, la squadra palermitana ha preso decisamente le redini del gioco pareggiando a metà del primo tempo con un bel tiro di Angelo Lo Burgio, colpendo due legni (nel primo tempo sempre con Lo Burgio e nella ripresa con Campanella) e mancando di poco numerose altre occasioni.

La squadra del Presidente Imburgia può anche recriminare per un evidente rigore non dato per un fallo di mano in area avellinese sempre nel primo tempo. Il pareggio in trasferta ha garantito comunque la vittoria nel girone e la qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia Nazionale Medici che si svolgeranno in Sila nel mese di Settembre. Anche questa partita, dopo il naturale agonismo in campo, si è poi conclusa con un momento di convivialità tra le due squadre.