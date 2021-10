Asilo Peter Pan: Orlando premia Dario Mirri con la Tessera preziosa

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha ricevuto oggi a Palazzo delle Aquile dal sindaco Leoluca Orlando la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo, per l’impegno profuso dalla società rosanero e dai suoi calciatori in occasione della ricostruzione dell’asilo Peter Pan, completamente distrutto da un incendio doloso lo scorso 2 gennaio nel quartiere Cep.



Il 17 gennaio, i giocatori del Palermo erano scesi in campo contro la Virtus Francavilla al Barbera, con il nome Peter Pan sulla maglia, al posto del proprio. Le maglie erano state poi messe all’asta dal charity partner Maredolce che aveva raccolto oltre 5400 euro, poi donati alla scuola per l’acquisto di arredamenti e giochi.



Insieme al presidente Mirri per il Palermo, hanno ricevuto l’onorificenza anche tutte le altre associazioni e aziende che hanno fornito un contributo alla ricostruzione dell’asilo: l’associazione “Stupenda mente”, il gruppo dei “Resilienti in Movimento”, il “Rotary Club storico della Sicilia-Palermo” ed il “Rotary Club Palermo Teatro del Sole”; l'associazione Movimento 5 Stelle, la scuola di fotografia di Antonio Saporito, la Cepima (cassa edile palermitana intersindacale mutualità ed assistenza); l’associazione di volontariato “Regalami un sorriso Palermo”, l’associazione “Retake” e l’azienda Sagrim.