Dal Tribunale al rettangolo verde, la Palermo Forense alla Nations Cup di Saint Tropez

La Asd Palermo Forense parteciperà al prossimo campionato internazionale di calcio tra avvocati che si svolgerà in Francia, a Saint Tropez, dal 6 all’11 giugno e rappresenterà la città di Palermo nella categoria Master. Un altro evento internazionale per i legali palermitani, che già da nove anni prendono parte alle manifestazioni organizzate dal Mundiavocat. Nel corso degli anni la squadra capitanata da Roberto Indovina ha preso parte ai Mondiali e anche agli Europei di categoria.

"Come ogni anno dal 2014 siamo onorati di poter rappresentare l'avvocatura palermitana in questa prestigiosa manifestazione - ha dichiarato l'avvocato Giuseppe Alessi, presidente della squadra -. Quest’anno il torneo sarà molto impegnativo, nella giornata di giovedì giocheremo due partite in un giorno, ma ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di scendere in campo". La competizione, riservata ad avvocati e notai, prevede la partecipazione di squadre provenienti da tutto il mondo, suddivise in cinque categorie (Classic, Master, Legend, Super Legend, Five Men).

La Palermo Forense giocherà nel gruppo 1 formato da Italia, Ungheria, Cipro e Indonesia. "Il nostro girone sarà molto impegnativo - commenta il capitano notaio Roberto Indovina - giocheremo contro squadre blasonate che disputano come noi, da tanti anni, questo torneo. Il nostro obbiettivo principale è sempre quello di superare la fase a gironi e tentare di migliorare il nostro piazzamento al mondiale in Marocco dello scorso anno dove abbiamo disputato i quarti di finale”.

L'Asd Palermo Forense è allenata anche quest’anno da Giorgio Barcellona, volto noto del calcio dilettantistico locale. “Sono fiero di fare parte di questo gruppo granitico da tanti anni. La nostra arma segreta è il forte legame di amicizia che si è creato nel tempo. Ci siamo allenati bene, adesso dovrà parlare il campo”, ha dichiarato il tecnico.