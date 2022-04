Asd Fincantieri under 15, "acchianata" fu in vista dei playoff

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Metti una bella giornata di sole, cielo azzurro e un manipolo di giovanotti di belle speranze con un bellissimo sogno quello di approdare al Campionato Regionale. E allora visto che un Vero Gruppo si fonda su solide basi e grandi valori quali Amicizia, famiglia, unione e rispetto. Nulla è lasciato al caso....nello Sport quando si vince....si vince in GRUPPO dentro ma sopratutto al di fuori dal rettangolo di giuoco. Il messaggio iniziale fu: "la strada anche se in salita si affronta uniti per raggiungere insieme una meta". E cosi' i terribili Giovanissimi Provinciali under 15 della Asd Fincantieri del presidentie Sebastiano Calì ne hanno approfittato sabato scorso per effettuare la "Acchianata a Santa Rosalia".....Patrona e Simbolo di Palermo.

C'e' tanta fatica, ma come e' dura la salita direbbe Gianni Morandi in una sua celebre canzone "Uno su mille". Ma si sa che per le lunghe e dure fatiche vi e' tanta coesione nei ragazzi, salita e poi ristoro + partita nel parcheggio,ecco la giornata simbolo di questi giovani ed eccezionali atleti palermitani con grandi valori umani e sociali. Abbiamo ascoltato mister Marco Visconti che tiene a puntualizzare: "Un modo per fortificare il gruppo ed essere gruppo anche fuori dal campo. Come non citare il professionale Prof Riccardo Pepe, il dirigente Giuseppe Davì". Adesso testa ai play Off nel 2° turno contro il Trabia al Fincantieri.

Andrea Dieli