Dopo la sosta il Palermo torna in campo ad Ascoli, Corini va per il tris: "Vogliamo una grande prestazione"

"Dobbiamo farci trovare pronti, ogni partita è una prova: la squadra sta bene, vogliamo una grande prestazione". Eugenio Corini, dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera, presenta così il match che il suo Palermo affronterà sabato pomeriggio ad Ascoli. Una partita che nasconde delle insidie, contro un avversario che in questo avvio di campionato ha totalizzato tre sconfitte e una sola vittoria. Una gara alla quale il Palermo arriva carico, dopo la sosta per le nazionali che ha consentito al tecnico di ottimizzare alcuni meccanismi.

“La sosta è stata importante – ha esordito Corini - soprattutto per gli ultimi arrivati: si sono integrati con il resto del gruppo. Questo periodo ci ha permesso di lavorare su alcuni concetti e preparare strategicamente la sfida di Ascoli. Fisicamente stiamo bene, dobbiamo soltanto perfezionare alcuni meccanismi e calibrare i carichi. Lo scorso anno, a parte il periodo iniziale, credo che la squadra abbia sempre avuto una certa continuità nelle prestazioni, seppur in alcune occasioni sia mancato il risultato. Nel lungo periodo la continuità di prestazioni ti porta, inevitabilmente, anche i risultati”.

I rosanero troveranno un ambiente caldo e una squadra che ha voglia di rivalsa, soprattutto in casa: “Abbiamo la consapevolezza di affrontare una squadra forte – ha dichiarato il Genio – e lo faremo certamente in un ambiente caldo. Siamo però anche consapevoli di quello che siamo noi. Vogliamo farci trovare pronti, ogni partita è una prova: siamo pronti per una grande prestazione”. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione che scenderà in campo, considerando anche che domani ci sarà la rifinitura: soprattutto a centrocampo la concorrenza è tanta e sarà Corini a dover stabilire chi merita la maglia da titolare.

Gli unici che non partiranno titolari, molto probabilmente, come svelato dallo stesso allenatore, sono Vasic e Lund: i giocatori sono rientrati da poco dagli impegni con la proprie nazionali. “L’unico che non partirà titolare al 99,9% è Vasic, perché è rientrato da poco dalla Nazionale, e lo stesso discorso vale per Lund. Gli altri hanno lavorato molto bene: strategicamente cercherò di mettere la squadra in base a come stanno i ragazzi, ma anche valutando il contesto. Per me questo è corretto quando ho 22 titolari”.

La partita potrebbe decidersi proprio in mezzo al campo, considerando che tatticamente l’Ascoli di Viali dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 compatto e coeso: “Gomes ti fa uscire pulito nel corto – ha puntualizzato Corini - anche se gli manca la verticalizzazione lunga in profondità, dove invece Stulac ha delle qualità importanti. Di conseguenza, per ogni partita ci sono gli avversari: l’Ascoli ha due trequartisti sotto punta e abbiamo lavorato per andare a bloccarli in mezzo al campo. Tifosi? Chi viene in trasferta merita sempre un apprezzamento in particolare. Li ringraziamo – ha concluso il tecnico – e vogliamo regalare loro una grande prestazione e una vittoria. I ragazzi, comunque vada, li andranno a ringraziare. Sono sicuro che venerdì prossimo col Cosenza ci sarà qualcosa di ancora più bello”.