Mancuso abbatte l'Ascoli e scalpita: "Siamo tutti titolari, sono sempre pronto"

Ha realizzato il primo gol in rosanero, una rete pesantissima che è valsa tre punti ad Ascoli: Leonardo Mancuso ha spaccato la partita, decidendo la gara al minuto 92. Una zampata da bomber rapace e letale, una prima firma importante che darà fiducia al calciatore milanese.

In sala stampa, a fine partita, il numero 7 ha espresso tutta la propria gioia per il gol messo a segno: "Sono entrato per dare vivacità all'attacco - ha detto Mancuso - è andata alla grande grazie alla rete nel finale. Io sono sempre carico, cerco di farmi trovare pronto: ho sfruttato al meglio l'occasione. Sento l'affetto della gente palermitana, i tifosi sono straordinari: il cammino è lungo ma vogliamo fare di tutto per renderli felici. Siamo davvero tutti titolari, il gruppo è composto da giocatori importanti: sia chi gioca sia chi subentra ha le caratteristiche per fare bene. Il gol? Sono molto felice, ho cercato di andare dentro l'area e trovare il guizzo decisivo".

A fine gara è arrivata anche la consueta analisi di Eugenio Corini. L'allenatore rosanero ha elogiato la prova dei suoi, su un campo non semplice viste le qualità dell'avversario. "L'Ascoli è una squadra forte, importante - ha esordito Corini - con giocatori di qualità e un allenatore bravo: loro hanno iniziato in maniera arrembante, poi noi abbiamo iniziato a palleggiare con palla a terra. Ho visto due squadre che hanno cercato di superarsi, a mio avviso noi siamo stati più pericolosi dell'Ascoli: alla fine, su una situazione provata, siamo riusciti a trovare il gol della vittoria. I cambi decisivi? Credo davvero che ci siano 22 titolari nella nostra squadra, l'assist è di Soleri e la rete è di Mancuso: due calciatori entrati a partita in corso. In serie B molte gare sono complicate, oggi abbiamo rischiato poco e abbiamo cercato di produrre occasioni da gol anche se non era facile. Queste vittorie sono importanti, alzano il livello di autostima, la solidità di squadra, la capacità di stare dentro alle difficoltà che l'avversario può crearti. Se vinci queste gare significa che hai messo qualcosa in più degli avversari. Tutti i calciatori sono fondamentali, il livello quest'anno si è alzato parecchio: chi entra si fa trovare pronto, credo sia un aspetto importante. Quando devi vincere le partite l'equilibrio è necessario: la nostra fase difensiva è stata svolta bene. Sono felice di come abbiamo preparato l'incontro e come si è sviluppato. La sfida è stata equilibrata - ha concluso il Genio - aver messo il naso fuori nel finale è stato decisivo: abbiamo fatto un bellissimo gol su una situazione provata dal mio staff".